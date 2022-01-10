https://ria.ru/20220110/nikonov-1767213320.html

В Госдуме объяснили выгоду США от кризиса в Казахстане

В Госдуме объяснили выгоду США от кризиса в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

В Госдуме объяснили выгоду США от кризиса в Казахстане

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что события в Казахстане организовала американская разведка специально перед... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:32

2022-01-10T18:32

2022-01-10T18:32

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

киев

вячеслав никонов

одкб

госдума рф

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что события в Казахстане организовала американская разведка специально перед саммитом Россия – США в Женеве."Все последние революционные события, которые шли на постсоветском пространстве (и не только на нем), имели весьма четкое клеймо Национального совета по разведке США, объединяющего 17 американских разведок", - написал Никонов в своем Telegram-канале.По мнению политика, одна из главных задач совета – дестабилизация Российской Федерации, а также государств, дружественных России, членов ОДКБ и Евразийского экономического союза."Поэтому для меня достаточно очевидно, кто стоит за событиями в Казахстане, - американская разведка… Ясно, что это делалось под переговоры о коллективной безопасности. Кроме того, в США сейчас доминирует мысль о том, что русские вот-вот нападут на Украину, следовательно - давайте подожжем им тыл, пусть русские им и занимаются, плюс ослабим позиции России непосредственно на переговорах в Женеве", - пишет депутат.При этом он назвал правильными действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который обратился в ОДКБ."И абсолютно правильно страны-члены ОДКБ приняли решение положительно ответить на его обращение", - добавил Никонов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220110/tokaev-1767208972.html

https://ria.ru/20220110/zavisimost-1767185352.html

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в мире, казахстан, киев, вячеслав никонов, одкб, госдума рф, касым-жомарт токаев, россия