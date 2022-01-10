https://ria.ru/20220110/nato-1767154018.html
Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией
Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией - РИА Новости, 10.01.2022
Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что с Россией можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:07
2022-01-10T13:07
2022-01-10T14:08
нато
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сша
йенс столтенберг
москва
совет россия-нато
обсе
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что с Россией можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию.Столтенберг принимает в понедельник в Брюсселе вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. Ранее сообщалось, что в заседании комиссии будет принимать участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов безопасности."Это важные усилия, направленные на то, чтобы добиться политического решения и предотвратить военный конфликт, мы проводим эти переговоры в духе доброй воли, готовы выслушать озабоченности России. Я раньше проводил переговоры с Россией, будучи премьер-министром (Норвегии- ред.), я вспоминаю, что можно договариваться с Россией, мы наблюдаем это и в контактах с НАТО в самых разных областях… Одновременно с этим мы должны быть готовы к тому, что Россия захочет применить силу, пойдет по пути конфронтации вместо сотрудничества", - сказал Столтенберг.Он добавил, что приветствует "тот факт, что Россия согласилась на наше предложение о проведении заседания Совета Россия-НАТО позднее на этой неделе"."Это позитивный сигнал. Мы сконцентрируемся на вопросах европейской безопасности, прозрачности в отношении военной активности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Мы выслушаем российскую озабоченность. Но любой содержательный диалог должен также учитывать и нашу обеспокоенность относительно российских действий", - отметил генсек НАТО.В понедельник в Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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нато, россия, сша, йенс столтенберг, москва, совет россия-нато, обсе, дмитрий кулеба, ольга стефанишина
13:07 10.01.2022 (обновлено: 14:08 10.01.2022)
Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией
Генсек НАТО: с Россией можно вести результативный диалог, но возможна конфронтация
БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
уверен, что с Россией
можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию.
Столтенберг принимает в понедельник в Брюсселе
вице-премьера Украины
по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину
, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. Ранее сообщалось, что в заседании комиссии будет принимать участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия-НАТО
для обсуждения вопросов безопасности.
"Это важные усилия, направленные на то, чтобы добиться политического решения и предотвратить военный конфликт, мы проводим эти переговоры в духе доброй воли, готовы выслушать озабоченности России. Я раньше проводил переговоры с Россией, будучи премьер-министром (Норвегии- ред.), я вспоминаю, что можно договариваться с Россией, мы наблюдаем это и в контактах с НАТО в самых разных областях… Одновременно с этим мы должны быть готовы к тому, что Россия захочет применить силу, пойдет по пути конфронтации вместо сотрудничества", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что приветствует "тот факт, что Россия согласилась на наше предложение о проведении заседания Совета Россия-НАТО позднее на этой неделе".
"Это позитивный сигнал. Мы сконцентрируемся на вопросах европейской безопасности, прозрачности в отношении военной активности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Мы выслушаем российскую озабоченность. Но любой содержательный диалог должен также учитывать и нашу обеспокоенность относительно российских действий", - отметил генсек НАТО.
В понедельник в Женеве
проходит встреча России и США
в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ
.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.