https://ria.ru/20220110/nato-1767154018.html

Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией

Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией - РИА Новости, 10.01.2022

Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что с Россией можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:07

2022-01-10T13:07

2022-01-10T14:08

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что с Россией можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию.Столтенберг принимает в понедельник в Брюсселе вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. Ранее сообщалось, что в заседании комиссии будет принимать участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов безопасности."Это важные усилия, направленные на то, чтобы добиться политического решения и предотвратить военный конфликт, мы проводим эти переговоры в духе доброй воли, готовы выслушать озабоченности России. Я раньше проводил переговоры с Россией, будучи премьер-министром (Норвегии- ред.), я вспоминаю, что можно договариваться с Россией, мы наблюдаем это и в контактах с НАТО в самых разных областях… Одновременно с этим мы должны быть готовы к тому, что Россия захочет применить силу, пойдет по пути конфронтации вместо сотрудничества", - сказал Столтенберг.Он добавил, что приветствует "тот факт, что Россия согласилась на наше предложение о проведении заседания Совета Россия-НАТО позднее на этой неделе"."Это позитивный сигнал. Мы сконцентрируемся на вопросах европейской безопасности, прозрачности в отношении военной активности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Мы выслушаем российскую озабоченность. Но любой содержательный диалог должен также учитывать и нашу обеспокоенность относительно российских действий", - отметил генсек НАТО.В понедельник в Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220110/nato-1767106159.html

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