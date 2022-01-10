19:17 10.01.2022 (обновлено: 19:18 10.01.2022)
Минцифры поддержало идею об отмене роуминга для россиян в Казахстане
Минцифры поддержало идею депутатов Госдумы об отмене роуминга для россиян в Казахстане
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минцифры России поддержало инициативу группы депутатов Госдумы отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн рассказал, что группа депутатов Госдумы от "Единой России" обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с таким предложением.
"Благодарю Минцифры России и лично министра Максута Шадаева за оперативную и незамедлительную реакцию на инициативу "Единой России". Операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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