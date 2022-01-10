https://ria.ru/20220110/mintsifry-1767221063.html

Минцифры поддержало идею об отмене роуминга для россиян в Казахстане

Минцифры поддержало идею об отмене роуминга для россиян в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Минцифры поддержало идею об отмене роуминга для россиян в Казахстане

Минцифры России поддержало инициативу группы депутатов Госдумы отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:17

2022-01-10T19:17

2022-01-10T19:18

в мире

александр хинштейн

одкб

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минцифры России поддержало инициативу группы депутатов Госдумы отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн рассказал, что группа депутатов Госдумы от "Единой России" обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с таким предложением.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20211230/mintsifry-1766172513.html

жанаозен

актау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр хинштейн, одкб, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия