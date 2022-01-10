https://ria.ru/20220110/lukashenko-1767125106.html

Лукашенко призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане

Лукашенко призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане - РИА Новости, 10.01.2022

Лукашенко призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран ОДКБ собраться и поговорить о Таджикистане, которому нужна поддержка, в том числе военной... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:08

2022-01-10T11:08

2022-01-10T11:54

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран ОДКБ собраться и поговорить о Таджикистане, которому нужна поддержка, в том числе военной техникой."Хороший повод собраться и поговорить по Таджикистану. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном. Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась", - заявил Лукашенко в понедельник, выступая на онлайн-саммите ОДКБ.По его словам, "не хотелось бы, чтобы это (повторение ситуации – ред.) было в Таджикистане: лучше ему помочь сейчас - он там справится с этими проблемами". "Это касается и других республик. Выводы надо делать", - призвал белорусский президент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/tokaev-1767131681.html

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