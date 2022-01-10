https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767240216.html

Минцифры обеспечит бесплатную сотовую связь для россиян в Казахстане

Минцифры обеспечит бесплатную сотовую связь для россиян в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Минцифры обеспечит бесплатную сотовую связь для россиян в Казахстане

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с сотовыми операторами "большой четверки" — МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2 — обеспечит РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:28

2022-01-10T21:28

2022-01-10T22:41

беспорядки в казахстане

в мире

александр хинштейн

одкб

госдума рф

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с сотовыми операторами "большой четверки" — МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2 — обеспечит бесплатную связь для граждан России во время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января, сообщили в Минцифры."Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе", — говорится в сообщении.Абоненты смогут бесплатно звонить в диппредставительства, авиакомпании, родными и близкими.Как добавили в министерстве, операторы установят ограничения, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сети. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.Кроме того, с 5 января все, кто находился в роуминге на территории Казахстана, смогут обратиться к оператору за перерасчетом расходов, средства можно будет потратить на оплату услуг связи в будущем."По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью", - добавляется в сообщении.В понедельник глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в Госдуме разработают законопроект, освобождающий российских граждан, оказавшихся в странах с введенным режимом в странах с ЧП, от оплаты роуминга при соединениях с Россией.Ситуация в КазахстанеПротесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767217622.html

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в мире, александр хинштейн, одкб, госдума рф, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия