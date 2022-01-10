https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767222028.html

Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты

Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты - РИА Новости, 10.01.2022

Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты

Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты используют беспилотники "Орлан-10", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:23

2022-01-10T19:23

2022-01-10T22:02

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

белоруссия

одкб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767221908_4:0:2418:1358_1920x0_80_0_0_9d8b7814a44762734652dd48fba6c559.jpg

АЛМА-АТА, 10 янв — РИА Новости. Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты используют беспилотники "Орлан-10", сообщил корреспондент РИА Новости.В этот район прибыли два расчета российских дронов, воздушная гавань пока закрыта для гражданских рейсов.Как рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник расчета "Орлан-10" Артем Лифанов, с помощью этого комплекса корректируются действий миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане.По его словам, беспилотники находятся в постоянной готовности. За счет налаженного взаимодействия на все согласования и выход на позицию уходит не более 15 минут.В Казахстан для стабилизации обстановки направили коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.Как сообщили в Минобороны, российские миротворцы совместно с силовиками Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт.Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что совместный контингент пробудет в республике до нормализации ситуации.

https://ria.ru/20220110/odkb-1767220451.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html

казахстан

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, белоруссия, одкб, россия