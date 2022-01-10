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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767222028.html
Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты
Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты - РИА Новости, 10.01.2022
Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты
Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты используют беспилотники "Орлан-10", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:23
2022-01-10T22:02
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
белоруссия
одкб
россия
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АЛМА-АТА, 10 янв — РИА Новости. Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты используют беспилотники "Орлан-10", сообщил корреспондент РИА Новости.В этот район прибыли два расчета российских дронов, воздушная гавань пока закрыта для гражданских рейсов.Как рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник расчета "Орлан-10" Артем Лифанов, с помощью этого комплекса корректируются действий миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане.По его словам, беспилотники находятся в постоянной готовности. За счет налаженного взаимодействия на все согласования и выход на позицию уходит не более 15 минут.В Казахстан для стабилизации обстановки направили коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.Как сообщили в Минобороны, российские миротворцы совместно с силовиками Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт.Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что совместный контингент пробудет в республике до нормализации ситуации.
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в мире, казахстан, белоруссия, одкб, россия
19:23 10.01.2022 (обновлено: 22:02 10.01.2022)
 
Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты

Российские миротворцы развернули беспилотники "Орлан-10" в аэропорту Алма-Аты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
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АЛМА-АТА, 10 янв — РИА Новости. Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты используют беспилотники "Орлан-10", сообщил корреспондент РИА Новости.
В этот район прибыли два расчета российских дронов, воздушная гавань пока закрыта для гражданских рейсов.
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Как рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник расчета "Орлан-10" Артем Лифанов, с помощью этого комплекса корректируются действий миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане.

"Чтобы выполнить пуск, нужно согласовать воздушное пространство с органами безопасности воздушного движения, с силами противовоздушной обороны, с охраной аэродрома, с охраной других подразделений, а также нужно иметь взаимодействие с силами соседних государств, которые также в данном районе", — пояснил военнослужащий.

По его словам, беспилотники находятся в постоянной готовности. За счет налаженного взаимодействия на все согласования и выход на позицию уходит не более 15 минут.
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
14:33Беспорядки в Казахстане
Эксперт объяснил, почему концепция США разрушилась из-за Казахстана
В Казахстан для стабилизации обстановки направили коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Как сообщили в Минобороны, российские миротворцы совместно с силовиками Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что совместный контингент пробудет в республике до нормализации ситуации.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанБелоруссияОДКБРоссия
 
 
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