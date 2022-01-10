19:23 10.01.2022 (обновлено: 22:02 10.01.2022)
Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты
Российские миротворцы развернули беспилотники "Орлан-10" в аэропорту Алма-Аты
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
АЛМА-АТА, 10 янв — РИА Новости. Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты используют беспилотники "Орлан-10", сообщил корреспондент РИА Новости.
В этот район прибыли два расчета российских дронов, воздушная гавань пока закрыта для гражданских рейсов.
Как рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник расчета "Орлан-10" Артем Лифанов, с помощью этого комплекса корректируются действий миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане.
"Чтобы выполнить пуск, нужно согласовать воздушное пространство с органами безопасности воздушного движения, с силами противовоздушной обороны, с охраной аэродрома, с охраной других подразделений, а также нужно иметь взаимодействие с силами соседних государств, которые также в данном районе", — пояснил военнослужащий.
По его словам, беспилотники находятся в постоянной готовности. За счет налаженного взаимодействия на все согласования и выход на позицию уходит не более 15 минут.
В Казахстан для стабилизации обстановки направили коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Как сообщили в Минобороны, российские миротворцы совместно с силовиками Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что совместный контингент пробудет в республике до нормализации ситуации.