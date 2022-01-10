https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767212705.html

Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Казахстане

Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Казахстане

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник ситуацию в Казахстане и подчеркнули обеспокоенность... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:25

2022-01-10T18:25

2022-01-10T18:48

в мире

казахстан

мид кнр

беспорядки в казахстане

китай

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник ситуацию в Казахстане и подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил в события в республике, сообщили в российском дипведомстве."С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране", - говорится в сообщении.По информации МИД РФ, "министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов". Лавров и Ван И отметили, что действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика"."Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране. Министры отметили также роль ШОС в обеспечении безопасности в Евразии, включая Центрально-Азиатский регион", - отмечает МИД.Добавляется, что Лавров и Ван И выразили уверенность в том, что в Казахстан вернутся мир и спокойствие, а также условились поддерживать тесные контакты по этому и другим актуальным международным вопросам.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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