https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767202584.html

Глава МИД Италии назвал Казахстан важным партнером ЕС

Глава МИД Италии назвал Казахстан важным партнером ЕС - РИА Новости, 10.01.2022

Глава МИД Италии назвал Казахстан важным партнером ЕС

Италия с огромной озабоченностью следит за развитием событий в Казахстане и готова оказать этой стране помощь в целях стабилизации ситуации, заявил в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:31

2022-01-10T17:31

2022-01-10T17:49

беспорядки в казахстане

в мире

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РИМ, 10 янв - РИА Новости. Италия с огромной озабоченностью следит за развитием событий в Казахстане и готова оказать этой стране помощь в целях стабилизации ситуации, заявил в понедельник журналистам глава МИД Луиджи Ди Майо после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок."С огромной озабоченностью мы следим за ситуацией в Казахстане, который является важным партнером Италии и Европейского союза. И, естественно, мы настойчиво требуем, чтобы насилие было немедленно прекращено, чтобы права населения полностью соблюдались", - сказал он.Отметив, что Италию связывают с Казахстаном отношения дружбы и солидного экономического партнерства, Ди Майо сообщил, что Рим готов поддержать стабильность этой страны и содействовать ослаблению эскалации.Отвечая на вопрос о том, не намерена ли Италия вслед за Германией приостановить поставки оружия в Казахстан, Ди Майо заявил: "Мы скоординируем свою позицию на сей счет с нашими международными и европейскими партнерами".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/zavisimost-1767185352.html

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