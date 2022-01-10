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"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Казахстан с 14 января

"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Казахстан с 14 января - РИА Новости, 10.01.2022

"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Казахстан с 14 января

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 января возобновит рейсы в Казахстан, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:19

2022-01-10T14:19

2022-01-10T14:30

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 января возобновит рейсы в Казахстан, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе перевозчика.Ранее авиакомпания отменила рейсы в Казахстан с 7 по 13 января."Планируем с 14 января вернуться к выполнению рейсов. Четырнадцатого января будут два рейса: Екатеринбург – Алма-Ата - Екатеринбург и Жуковский – Нур-Султан – Жуковский", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, когда будут возобновлены рейсы в Казахстан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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