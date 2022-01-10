https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767153642.html

В Кремле назвали события в Казахстане неожиданностью для ОДКБ

В Кремле назвали события в Казахстане неожиданностью для ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

В Кремле назвали события в Казахстане неожиданностью для ОДКБ

События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ, но координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:05

2022-01-10T13:05

2022-01-10T13:05

беспорядки в казахстане

в мире

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актау

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ, но координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ. И для Российской Федерации это стало неожиданностью", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, стали ли произошедшие события в Казахстане неожиданностью для РФ."Но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на эту неожиданность, все-таки должным образом отреагировать на эти вызовы", - подчеркнул он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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