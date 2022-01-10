https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767153466.html

Песков высказался о роли интернета в событиях в Казахстане

Песков высказался о роли интернета в событиях в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Песков высказался о роли интернета в событиях в Казахстане

Социальные сети несут не только добро, но и зло, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о роли интернета в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:05

2022-01-10T13:05

2022-01-10T14:20

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

оон

дмитрий песков

одкб

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актау

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Социальные сети несут не только добро, но и зло, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о роли интернета в событиях в Казахстане.На вопрос, стоит ли ждать каких-то предложений от администрации президента по регулированию соцсетей в России, учитывая казахстанский опыт, Песков ответил отрицательно.Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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жанаозен

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казахстан, в мире, оон, дмитрий песков, одкб, жанаозен, актау