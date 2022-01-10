10:33 10.01.2022 (обновлено: 10:54 10.01.2022)
Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство
Президент Казахстана Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство
© Sputnik / Александр Мироглов
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране.
"Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С Вами, Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (президент Белоруссии - ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову (президент Киргизии - ред.), Эмомали Шариповичу Рахмонову (президент Таджикистана - ред.) за политическое и даже боевое братство", - сказал Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.