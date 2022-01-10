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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767116552.html
Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство
Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство - РИА Новости, 10.01.2022
Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T10:33
2022-01-10T10:54
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
владимир путин
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
оон
белоруссия
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НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране."Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С Вами, Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (президент Белоруссии - ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову (президент Киргизии - ред.), Эмомали Шариповичу Рахмонову (президент Таджикистана - ред.) за политическое и даже боевое братство", - сказал Токаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091236.html
https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767060813.html
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в мире, казахстан, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, оон, белоруссия, одкб, россия
10:33 10.01.2022 (обновлено: 10:54 10.01.2022)
 
Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство

Президент Казахстана Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство

© Sputnik / Александр Мироглов / Перейти в фотобанкНа улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Александр Мироглов
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На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
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НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране.
"Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С Вами, Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (президент Белоруссии - ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову (президент Киргизии - ред.), Эмомали Шариповичу Рахмонову (президент Таджикистана - ред.) за политическое и даже боевое братство", - сказал Токаев.
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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Вчера, 17:29Беспорядки в Казахстане
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