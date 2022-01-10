https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767116552.html

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство - РИА Новости, 10.01.2022

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:33

2022-01-10T10:33

2022-01-10T10:54

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

владимир путин

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

оон

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767060031_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e071c1a46236a670810099b042c4c776.jpg

НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране."Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С Вами, Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (президент Белоруссии - ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову (президент Киргизии - ред.), Эмомали Шариповичу Рахмонову (президент Таджикистана - ред.) за политическое и даже боевое братство", - сказал Токаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091236.html

https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767060813.html

казахстан

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, оон, белоруссия, одкб, россия