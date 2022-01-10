https://ria.ru/20220110/karabakh-1767187085.html

В Карабахе заявили об обстреле села Кармир Шука азербайджанскими военными

В Карабахе заявили об обстреле села Кармир Шука азербайджанскими военными - РИА Новости, 10.01.2022

В Карабахе заявили об обстреле села Кармир Шука азербайджанскими военными

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в понедельник об обстреле азербайджанскими военными села Кармир Шука (Красный Рынок)... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:00

2022-01-10T16:00

2022-01-10T16:00

в мире

армения

москва

нагорно-карабахская республика

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в понедельник об обстреле азербайджанскими военными села Кармир Шука (Красный Рынок) Мартунинского района Карабаха."Азербайджанские военнослужащие с позиций, расположенных в районе населенного пункта Кармир Шука Мартунинского района, открыли огонь в направлении села. В результате сгорела принадлежащая гражданскому лицу машина, припаркованная у детского сада", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что об инциденте были проинформированы российские миротворцы, "приняты меры для возвращения азербайджанской стороны к соблюдению режима прекращения огня".В минобороны также опровергли сообщения азербайджанских СМИ, что подразделения армии обороны Карабаха открыли огонь из автомашин по азербайджанским позициям, назвав это очередной дезинформацией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/razgovor-1760039447.html

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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе