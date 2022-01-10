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Эксперт заявил, что в Казахстане "проспали" приход боевиков

Эксперт заявил, что в Казахстане "проспали" приход боевиков - РИА Новости, 10.01.2022

Эксперт заявил, что в Казахстане "проспали" приход боевиков

Комитет нацбезопасности Казахстана "проспал" ситуацию в Казахстане, когда страну атаковали террористы, это стало страшным ударом для президента Касым-Жомарта... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:52

2022-01-10T14:52

2022-01-10T14:52

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комитет нацбезопасности Казахстана "проспал" ситуацию в Казахстане, когда страну атаковали террористы, это стало страшным ударом для президента Касым-Жомарта Токаева и бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева, считает бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев."На этот раз комитет нацбезопасности не только проспал, а обвинен в государственной измене. Это страшный удар для Назарбаева, Токаева, ведь Масимов (бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов - ред.) дважды был премьером. Арестовано несколько десятков высших и средних званий (сотрудников КНБ - ред.). Идет следствие, создана межведомственная комиссия", - сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что террористы из всех стран Центральной Азии нашли самое слабое место – юг Казахстана."Введение миротворцев ОДКБ (было спасением - ред.), около 3 тысяч вошло. Вы представляете, нам нужно было недели две или три, чтобы со всех регионов подтянуть войска, (если бы мы ждали две-три недели - ред.) весь юг мог быть захвачен", - сказал Ертысбаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html

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