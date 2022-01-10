https://ria.ru/20220110/distant-1767221460.html

Студентов из Казахстана могут перевести на дистант при необходимости

Студентов из Казахстана могут перевести на дистант при необходимости - РИА Новости, 10.01.2022

Студентов из Казахстана могут перевести на дистант при необходимости

Российские вузы при необходимости организовывают дистанционные форматы обучения для студентов из Казахстана, где прошли массовые протесты, сообщила пресс-служба РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:19

2022-01-10T19:19

2022-01-10T19:19

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767146587_0:498:2756:2048_1920x0_80_0_0_366009b4b039b141464df6d22cfd1483.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские вузы при необходимости организовывают дистанционные форматы обучения для студентов из Казахстана, где прошли массовые протесты, сообщила пресс-служба Минобрнауки."В случае невозможности студентов вовремя приступить к очным занятиям, (вузы) готовы и уже организуют дистанционные форматы обучения. В случае невозможности организации дистанционного обучения вуз организует работу студента по индивидуальному календарному учебному плану", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что общая численность обучающихся в РФ студентов из Казахстана – 61 040, очно учатся 41 546 человек. Министерство рекомендует казахстанским студентам по всем возникающим вопросам обращаться в свои вузы.Информация о количестве уже прибывших в РФ студентов из Казахстана уточняется.

https://ria.ru/20220110/boeviki-1767209576.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия