"США несут только смерть и разрушение"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу отправки в Казахстан российских сил в числе миротворцев ОДКБ."Заявление Блинкена по поводу российских войск в Казахстане лицемерно", — написал один из пользователей."Просто уморительно слушать эти заявления от Блинкена", — добавил комментатор ANexus."Блинкен, возможно, является худшим госсекретарем США в истории. Ему стоит освежить свои знания в области международного права. Президент Казахстана обратился к миротворческим силам ОДКБ за помощью. Россия входит в состав альянса ОДКБ, поэтому она имеет полное право находиться в Казахстане", — написал юзер Letsfly.Читатели раскритиковали внешнюю политику Вашингтона и посчитали, что нынешнее американское руководство способно спровоцировать военный конфликт. Некоторые пользователи охарактеризовали замечания Москвы в адрес Соединенных Штатов как справедливые."Все, что сейчас нужно делать людям Байдена, — не открывать рты лишний раз и не провоцировать медведя. Хотя они все равно не сумеют удержаться", — подчеркнул Garaboldie."Путин прав насчет США, приносящих своими вторжениями смерть и разрушение", — написал RB3445."Чем дальше, тем больше я соглашаюсь с Путиным <…>: это американское правительство не только разрушит экономику и социальную стабильность, но и начнет новую войну", — отметил Robin-of-Locksley.Помимо этого, читатели посоветовали США "не совать нос не в свое дело".Ранее Блинкен заявил, что "когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", и назвал это "уроком истории". Таким образом он прокомментировал ввод вооруженных сил под эгидой ОДКБ в Казахстан. В российском МИД назвали эти слова "хамскими" и посоветовали спросить у индейцев североамериканского континента, корейцев, вьетнамцев, иракцев, панамцев, югославов, ливийцев, сирийцев и многих других несчастных, чему учат 300 лет американской государственности.Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики. Там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На его первом заседании он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружия. Кроме того, глава государства отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, услышаны.
"Заявление Блинкена по поводу российских войск в Казахстане лицемерно", — написал один из пользователей.
"Просто уморительно слушать эти заявления от Блинкена", — добавил комментатор ANexus.
"Блинкен, возможно, является худшим госсекретарем США в истории. Ему стоит освежить свои знания в области международного права. Президент Казахстана обратился к миротворческим силам ОДКБ за помощью. Россия входит в состав альянса ОДКБ, поэтому она имеет полное право находиться в Казахстане", — написал юзер Letsfly.
Читатели раскритиковали внешнюю политику Вашингтона и посчитали, что нынешнее американское руководство способно спровоцировать военный конфликт. Некоторые пользователи охарактеризовали замечания Москвы в адрес Соединенных Штатов как справедливые.
"Все, что сейчас нужно делать людям Байдена, — не открывать рты лишний раз и не провоцировать медведя. Хотя они все равно не сумеют удержаться", — подчеркнул Garaboldie.
"Путин прав насчет США, приносящих своими вторжениями смерть и разрушение", — написал RB3445.
"Чем дальше, тем больше я соглашаюсь с Путиным <…>: это американское правительство не только разрушит экономику и социальную стабильность, но и начнет новую войну", — отметил Robin-of-Locksley.
Помимо этого, читатели посоветовали США "не совать нос не в свое дело".
Ранее Блинкен заявил, что "когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", и назвал это "уроком истории". Таким образом он прокомментировал ввод вооруженных сил под эгидой ОДКБ в Казахстан. В российском МИД назвали эти слова "хамскими" и посоветовали спросить у индейцев североамериканского континента, корейцев, вьетнамцев, иракцев, панамцев, югославов, ливийцев, сирийцев и многих других несчастных, чему учат 300 лет американской государственности.
Протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики. Там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На его первом заседании он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружия. Кроме того, глава государства отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, услышаны.
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