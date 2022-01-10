В Армении осознали, что Запад их использует, считают в Госдуме
Депутат Калашников: Пашинян еще до событий в Казахстане понял, что Запад его использует
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), комментируя участие премьера Армении Никола Пашиняна в саммите ОДКБ, заявил, что в Армении еще до событий в Казахстане поняли, что западные страны их используют.
Армения встревожена информацией о вовлеченности международных террористов в события в Казахстане, заявил в понедельник премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Страна ожидает от государств договора наращивания совместных усилий для укрепления механизмов кризисного реагирования, также заявил он.
"В Армении было много западных НКО, и необязательно он (Пашинян) был таким личным ставленником (американского миллиардера Джорджа Сороса), просто там были расчеты (Запада) и на некоторые националистические движения. Также они (Армения) открывали биологические станции", - заявил Калашников РИА Новости. По его словам, в Армении прекрасно понимали, что их использовали как рычаг в регионе для давления на Россию, а в другом контексте они малоинтересны Западу.
"Думаю, осознание и отрезвление от того, как используют (их) страну в своих интересах (западные страны) у них произошло чуть раньше, (чем произошли события в Казахстане). Что они нужны для каких-то целей Америки или Франции", - добавил Калашников.
Ранее политики и политологи называли Пашиняна ставленником Сороса. В том числе, в конце 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал премьера Армении Никола Пашиняна "продуктом Сороса". При этом сам премьер-министр Армении Никол Пашинян годом ранее сообщил журналистам, что американский миллиардер-финансист Джордж Сорос запрашивал встречу с ним перед Всемирным экономическим форумом в Давосе в январе 2019 года, но встреча не состоялась из-за насыщенности графика армянского премьера.