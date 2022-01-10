https://ria.ru/20220110/armeniya-1767164519.html

В Армении осознали, что Запад их использует, считают в Госдуме

В Армении осознали, что Запад их использует, считают в Госдуме - РИА Новости, 10.01.2022

В Армении осознали, что Запад их использует, считают в Госдуме

Глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), комментируя участие премьера Армении Никола... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:58

2022-01-10T13:58

2022-01-10T13:58

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), комментируя участие премьера Армении Никола Пашиняна в саммите ОДКБ, заявил, что в Армении еще до событий в Казахстане поняли, что западные страны их используют.Армения встревожена информацией о вовлеченности международных террористов в события в Казахстане, заявил в понедельник премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Страна ожидает от государств договора наращивания совместных усилий для укрепления механизмов кризисного реагирования, также заявил он."В Армении было много западных НКО, и необязательно он (Пашинян) был таким личным ставленником (американского миллиардера Джорджа Сороса), просто там были расчеты (Запада) и на некоторые националистические движения. Также они (Армения) открывали биологические станции", - заявил Калашников РИА Новости. По его словам, в Армении прекрасно понимали, что их использовали как рычаг в регионе для давления на Россию, а в другом контексте они малоинтересны Западу."Думаю, осознание и отрезвление от того, как используют (их) страну в своих интересах (западные страны) у них произошло чуть раньше, (чем произошли события в Казахстане). Что они нужны для каких-то целей Америки или Франции", - добавил Калашников.Ранее политики и политологи называли Пашиняна ставленником Сороса. В том числе, в конце 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал премьера Армении Никола Пашиняна "продуктом Сороса". При этом сам премьер-министр Армении Никол Пашинян годом ранее сообщил журналистам, что американский миллиардер-финансист Джордж Сорос запрашивал встречу с ним перед Всемирным экономическим форумом в Давосе в январе 2019 года, но встреча не состоялась из-за насыщенности графика армянского премьера.

https://ria.ru/20220108/posolstvo-1766961793.html

https://ria.ru/20220107/armeniya-1766852436.html

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в мире, армения, одкб, госдума рф, кпрф, леонид калашников, никол пашинян, россия