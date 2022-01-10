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Власти Байконура потратят 58 миллионов рублей на антитеррор

Власти Байконура потратят 58 миллионов рублей на антитеррор - РИА Новости, 10.01.2022

Власти Байконура потратят 58 миллионов рублей на антитеррор

Финансирование государственной программы по профилактике правонарушений в Байконуре увеличено, большая часть средств – 58 миллионов рублей - пойдёт на... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:01

2022-01-10T16:01

2022-01-10T16:01

беспорядки в казахстане

в мире

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дмитрий рогозин

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роскосмос

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Финансирование государственной программы по профилактике правонарушений в Байконуре увеличено, большая часть средств – 58 миллионов рублей - пойдёт на обеспечение его антитеррористической защищенности, сообщается на сайте администрации города."Размер финансирования программы ("Профилактика правонарушений в городе Байконур на 2021-2024 годы – ред.) существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 миллионов рублей, из которых 58 миллионов выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что заседание совета города Байконур, в ходе которого обсуждалась реализация программы, прошло 28 декабря.С 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане установлен повышенный уровень опасности, в городе введены временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя.Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за всё время протестов сохранялась спокойная обстановка без происшествий.Комплекс Байконур, в который входят одноименные космодром и город, арендуется Россией у Казахстана, текущий договор заключен до 2050 года.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Позже Токаев назвал произошедшее в стране террористической войной против Казахстана.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767179923.html

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767177525.html

https://ria.ru/20220110/baykonur-1767155326.html

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