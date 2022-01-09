11:50 09.01.2022 (обновлено: 13:05 09.01.2022)
Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января
Видеоконференция лидеров стран ОДКБ предварительно запланирована на 10 января
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент России Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предварительно запланирована на понедельник, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Армении.
"Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра", — сказал собеседник агентства.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Ереван как председатель организации созывает заседание Совета коллективной безопасности. С таким предложением ранее выступил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
На фоне волнений он попросил союзников по ОДКБ о военной помощи, те направили в республику коллективные миротворческие силы. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч человек.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.