https://ria.ru/20220109/ukraina-1767056007.html

Более ста украинцев не могут вылететь из Алма-Аты

Более ста украинцев не могут вылететь из Алма-Аты - РИА Новости, 09.01.2022

Более ста украинцев не могут вылететь из Алма-Аты

Сто шестнадцать граждан Украины застряли в Алматы и не могут вылететь домой, угрозы их жизни нет, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T16:49

2022-01-09T16:49

2022-01-09T16:53

беспорядки в казахстане

в мире

киев

одкб

мид украины

алма-атинская область

дмитрий кулеба

нур-султан

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КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Сто шестнадцать граждан Украины застряли в Алматы и не могут вылететь домой, угрозы их жизни нет, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко."Сейчас самое большое количество людей в Алматы – 116. Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов и используется для военно-транспортной авиации государств – членов ОДКБ", - цитирует его агентство "Укринформ".Представитель МИД добавил, что все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. "Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - заверил Николенко. Он проинформировал, что, по предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Султан – Киев.По словам Николенко, МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых также не могут покинуть территорию Казахстана. "Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания", - сказал он.Он также сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. "К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе. В то же время, главной предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности", - отметил Николенко.По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых акций в Казахстане нет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767037275.html

https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767051338.html

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в мире, киев, одкб, мид украины, алма-атинская область, дмитрий кулеба, нур-султан, олег николенко