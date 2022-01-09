Биржевой комитет в Казахстане рекомендовал приостановить торги
Биржевой комитет заявил о возобновлении торгов после стабилизации ситуации в стране
НУР-СУЛТАН, 9 янв – РИА Новости. Биржевой комитет при агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана рекомендовал приостановить биржевые торги из-за режима чрезвычайного положения.
"Биржевой комитет при агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан рекомендовал приостановить торги. С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах. Вопрос возобновления биржевых торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале организации.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.