https://ria.ru/20220109/podderzhka-1767028930.html

Организация тюркских государств пообещала поддержать Казахстан

Организация тюркских государств пообещала поддержать Казахстан - РИА Новости, 09.01.2022

Организация тюркских государств пообещала поддержать Казахстан

Организация тюркских государств окажет всю необходимую поддержку Казахстану, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:25

2022-01-09T11:25

2022-01-09T12:15

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мид турции

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766977784_0:68:3279:1912_1920x0_80_0_0_8ab72ae2d760c116877669d67a16950c.jpg

АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Организация тюркских государств окажет всю необходимую поддержку Казахстану, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Во вторник на нашем заседании мы ознакомимся с ситуацией, окажем всю необходимую поддержку"- заявил Чавушоглу, выступление которого велось на его странице в Твиттере."Пристально следим за ситуацией в Казахстане, наш уважаемый господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) провел переговоры как с главой Казахстана, так и с руководителями государств – членов Организации тюркских государств. Я тоже провел переговоры с главами МИД стран-членов организации", - сказал Чавушоглу.По его словам, есть возражения относительно того, почему заседание организации не проводилось ранее, когда начались известные события в Казахстане."Что касается нас, мы хотели провести заседание сразу же. Но Казахстан – член нашей организации. Правильно ли проводить заседание без Казахстана? Правильно ли принимать заявление без согласия Казахстана? Мы провели консультации с казахстанской стороной, с моим казахстанским коллегой. Он cказал, что ему необходимо оповестить членов о ситуации, раскрыть картину, нужно время. Мы приняли это с пониманием. Мы надеемся, что ситуация в Казахстане нормализуется в скорейшем времени. Как Турция, так и Организация тюркских государств окажет необходимую поддержку в этом", - сказал глава МИД Турции.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

https://ria.ru/20220109/post-1767015502.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, мид турции, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган