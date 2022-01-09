11:25 09.01.2022 (обновлено: 12:15 09.01.2022)
Организация тюркских государств пообещала поддержать Казахстан
Глава МИД Турции Чавушоглу: Организация тюркских государств окажет поддержку Казахстану
Военный возле сгоревшего грузовика на одной из улиц в Алма-Ате
АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Организация тюркских государств окажет всю необходимую поддержку Казахстану, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Во вторник на нашем заседании мы ознакомимся с ситуацией, окажем всю необходимую поддержку"- заявил Чавушоглу, выступление которого велось на его странице в Твиттере.
"Пристально следим за ситуацией в Казахстане, наш уважаемый господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) провел переговоры как с главой Казахстана, так и с руководителями государств – членов Организации тюркских государств. Я тоже провел переговоры с главами МИД стран-членов организации", - сказал Чавушоглу.
По его словам, есть возражения относительно того, почему заседание организации не проводилось ранее, когда начались известные события в Казахстане.
"Что касается нас, мы хотели провести заседание сразу же. Но Казахстан – член нашей организации. Правильно ли проводить заседание без Казахстана? Правильно ли принимать заявление без согласия Казахстана? Мы провели консультации с казахстанской стороной, с моим казахстанским коллегой. Он cказал, что ему необходимо оповестить членов о ситуации, раскрыть картину, нужно время. Мы приняли это с пониманием. Мы надеемся, что ситуация в Казахстане нормализуется в скорейшем времени. Как Турция, так и Организация тюркских государств окажет необходимую поддержку в этом", - сказал глава МИД Турции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.