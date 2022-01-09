https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767047602.html

Миротворцы помогут тысяче россиян вернуться из Казахстана

Миротворцы помогут тысяче россиян вернуться из Казахстана - РИА Новости, 09.01.2022

Миротворцы помогут тысяче россиян вернуться из Казахстана

Минобороны России оказывает содействие тысяче российских граждан вернуться домой из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T15:28

2022-01-09T15:28

2022-01-09T15:28

беспорядки в казахстане

в мире

армения

белоруссия

одкб

воздушно-десантные войска россии

андрей сердюков

россия

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АЛМА-АТА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны России оказывает содействие тысяче российских граждан вернуться домой из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили российские миротворцы, в каждом из военно-транспортных Ил-76 домой летят около 100 россиян. Всего на 9 января планируется 10 рейсов.Помощь миротворцев понадобилась россиянам в связи с тем, что из аэропорта Алма-Аты гражданские рейсы сейчас не осуществляются и улететь на тех самолётах, на которые куплены билеты, они не могут.Ранее сообщалось, что в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.Как сообщили в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767027961.html

https://ria.ru/20220109/mid-1767042556.html

армения

белоруссия

россия

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в мире, армения, белоруссия, одкб, воздушно-десантные войска россии, андрей сердюков, россия