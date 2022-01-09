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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767047602.html
Миротворцы помогут тысяче россиян вернуться из Казахстана
Миротворцы помогут тысяче россиян вернуться из Казахстана - РИА Новости, 09.01.2022
Миротворцы помогут тысяче россиян вернуться из Казахстана
Минобороны России оказывает содействие тысяче российских граждан вернуться домой из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:28
2022-01-09T15:28
беспорядки в казахстане
в мире
армения
белоруссия
одкб
воздушно-десантные войска россии
андрей сердюков
россия
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АЛМА-АТА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны России оказывает содействие тысяче российских граждан вернуться домой из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили российские миротворцы, в каждом из военно-транспортных Ил-76 домой летят около 100 россиян. Всего на 9 января планируется 10 рейсов.Помощь миротворцев понадобилась россиянам в связи с тем, что из аэропорта Алма-Аты гражданские рейсы сейчас не осуществляются и улететь на тех самолётах, на которые куплены билеты, они не могут.Ранее сообщалось, что в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.Как сообщили в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767027961.html
https://ria.ru/20220109/mid-1767042556.html
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в мире, армения, белоруссия, одкб, воздушно-десантные войска россии, андрей сердюков, россия
15:28 09.01.2022
 
Миротворцы помогут тысяче россиян вернуться из Казахстана

Российские миротворцы помогут тысяче сограждан вернуться из Казахстана

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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АЛМА-АТА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны России оказывает содействие тысяче российских граждан вернуться домой из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили российские миротворцы, в каждом из военно-транспортных Ил-76 домой летят около 100 россиян. Всего на 9 января планируется 10 рейсов.
Прибытие самолетов военно-транспортной авиации РФ на аэродром «Алматы» - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 11:13Беспорядки в Казахстане
Российские миротворцы начали тренировки в Казахстане
Помощь миротворцев понадобилась россиянам в связи с тем, что из аэропорта Алма-Аты гражданские рейсы сейчас не осуществляются и улететь на тех самолётах, на которые куплены билеты, они не могут.
Ранее сообщалось, что в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
Здание Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 14:18Беспорядки в Казахстане
МИД зарегистрировал 1600 заявок от россиян на вылет из Казахстана
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреАрменияБелоруссияОДКБВоздушно-десантные войска РоссииАндрей СердюковРоссия
 
 
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