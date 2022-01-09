08:33 09.01.2022 (обновлено: 08:52 09.01.2022)
Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньги
Задержанный в Алма-Ате рассказал, что ему предложили 200 долларов за участие в митинге
Люди и полиция в Алма-Ате
"Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге (более 200 долларов США), поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился", - сказал задержанный в эфире телеканала.
По его словам, ему купили авиабилет, и 2 января он прибыл в Алма-Ату. Там его отвезли на квартиру, где находились "граждане Таджикистана, Узбекистана."
"Около десяти человек", - ответил задержанный на вопрос о том, сколько человек было в квартире.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.