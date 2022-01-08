https://ria.ru/20220108/reysy-1766926314.html
Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов
Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов - РИА Новости, 08.01.2022
Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов
Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана планирует на субботу шесть международных рейсов, отменены четыре рейса, свидетельствуют данные казахстанского... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T07:42
2022-01-08T07:42
2022-01-08T07:59
беспорядки в казахстане
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казахстан
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана планирует на субботу шесть международных рейсов, отменены четыре рейса, свидетельствуют данные казахстанского министерства индустрии.Сообщается, что "8 января 2022 года из/в город Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград". Отменено выполнение четырех рейсов в Москву и немецкий Франкфурт и из этих городов, говорится в сообщении."Из/в города Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч", - отмечается в заявлении.Таким образом, речь идет в общей сложности о 25 отмененных международных рейсах.
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в мире, казахстан, нур-султан
07:42 08.01.2022 (обновлено: 07:59 08.01.2022)
Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов
Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов, отменено четыре