https://ria.ru/20220108/reysy-1766926314.html

Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов

Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов - РИА Новости, 08.01.2022

Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов

Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана планирует на субботу шесть международных рейсов, отменены четыре рейса, свидетельствуют данные казахстанского... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T07:42

2022-01-08T07:42

2022-01-08T07:59

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана планирует на субботу шесть международных рейсов, отменены четыре рейса, свидетельствуют данные казахстанского министерства индустрии.Сообщается, что "8 января 2022 года из/в город Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград". Отменено выполнение четырех рейсов в Москву и немецкий Франкфурт и из этих городов, говорится в сообщении."Из/в города Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч", - отмечается в заявлении.Таким образом, речь идет в общей сложности о 25 отмененных международных рейсах.

https://ria.ru/20220108/aktau-1766925334.html

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в мире, казахстан, нур-султан