https://ria.ru/20220108/rakhmon-1766962847.html

Рахмон и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане

Рахмон и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

Рахмон и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Казахстане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:50

2022-01-08T14:50

2022-01-08T15:19

беспорядки в казахстане

в мире

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эмомали рахмон

касым-жомарт токаев

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ДУШАНБЕ, 8 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."В ходе беседы главы государств подробно обсудили развитие ситуации в Казахстане", - сказал собеседник агентства.Токаев подробно проинформировал Рахмона о предпринимаемых мерах по контролю за ситуацией, восстановлению мира и спокойствия, а также о конечных целях главарей трагических событий в стране."Президент Казахстана поблагодарил президента Рахмона и весь таджикский народ за поддержку и направление в Казахстан вместе с смешанными миротворческими силами ОДКБ ограниченного контингента миротворцев Таджикистана для содействия поддержанию правопорядка и обеспечения стабильности", - добавили в пресс-службе таджикистанского лидера.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html

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в мире, казахстан, таджикистан, эмомали рахмон, касым-жомарт токаев