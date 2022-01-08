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Посол Китая передал Токаеву слова поддержки Си Цзиньпина

Посол Китая передал Токаеву слова поддержки Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.01.2022

Посол Китая передал Токаеву слова поддержки Си Цзиньпина

Посол Китая Чжан Сяо передал и.о. заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтару Тлеуберди послание председателя КНР Си... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:29

2022-01-08T12:29

2022-01-08T12:42

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

китай

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Посол Китая Чжан Сяо передал и.о. заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтару Тлеуберди послание председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со словами поддержки и уверенностью в скорейшей стабилизации, сообщает казахстанский МИД."По инициативе китайской стороны и.о. заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял посла КНР Чжан Сяо. Посол передал послание председателя КНР Си Цзиньпина в адрес главы государства со словами поддержки и уверенностью на скорейшую стабилизацию ситуации в нашей стране", - говорится в заявлении на сайте МИД Казахстана.Отмечается, что, по словам дипломата, китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и безопасность в Казахстане, а Китай является верным другом и надежным партнером Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, китай, си цзиньпин, касым-жомарт токаев