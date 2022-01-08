https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html

Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана

Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана - РИА Новости, 08.01.2022

Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:14

2022-01-08T10:14

2022-01-08T11:27

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-главы государства.По его словам, Назарбаев сейчас находится в Нур-Султане. Ранее утверждалось, что он улетел в Китай.Также отмечается, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с "главами дружественных государств".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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