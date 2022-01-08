https://ria.ru/20220108/masimov-1766955192.html

Эксперт рассказал о подозреваемом в госизмене экс-главе КНБ Казахстана

Эксперт рассказал о подозреваемом в госизмене экс-главе КНБ Казахстана - РИА Новости, 08.01.2022

Эксперт рассказал о подозреваемом в госизмене экс-главе КНБ Казахстана

Задержанный по подозрению в госизмене бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов является влиятельным политиком в стране, о нем ходило... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:22

2022-01-08T13:22

2022-01-08T13:22

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

карим масимов

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов является влиятельным политиком в стране, о нем ходило немало слухов, в том числе о причастности к разведкам иностранных государств; при этом не исключено, что Масимов не был организатором разгоревшегося в республике мятежа, хотя всю полноту ответственности могут возложить именно на него, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.В субботу стало известно, что Масимов был задержан по статье о госизмене и помещен в изолятор временного содержания. Согласно уголовному кодексу республики, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января освободил Масимова от должности главы КНБ, он занимал этот пост более пяти лет, возглавив комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента."Серый кардинал" за спиной НазарбаеваПо словам Грозина, причину упущения попытки мятежа в Казахстане нельзя объяснить исключительно непрофессионализмом спецслужб."Поэтому предъявление обвинения в госизмене, по крайней мере, смотрится логично. Теперь нужно дождаться каких-то подробностей. Но то, что все руководство комитета нацбезопасности сейчас уволено и, судя по всему, находятся под следствием, уже позволяет говорить о том, что имела место организованная попытка мятежа", - считает эксперт."Назначение Масимова на пост руководителя КНБ еще при первом президенте (Нурсултане Назарбаеве - ред.) многие в республике оценили как перемещение на должность, которая будет контролировать весь ход транзита высшей власти в республике, а также как должность, которая позволяет Масимову иметь гигантский объем компромата на всю казахстанскую элиту. Кроме того, он всегда был "за спиной" у первого президента. До начала транзита он по степени влияния был вторым человеком после президента в стране", - пояснил Грозин.По его словам, Масимов - успешный бизнесмен, у которого, по слухам, гигантская финансовая империя. "Он пришел на государственную службу в 2000-е годы, до этого был в бизнесе. Некоторое время был руководителем администрации первого президента. Злые языки говорили, что он был "кассиром" семьи (Назарбаева - ред), то есть человеком, который распоряжался деньгами родственников первого президента страны, во всяком случае, частью денег", - пояснил эксперт.Миллион слухов и минимум информации"Про него вообще ходило очень много разных слухов, легенд. А официальная биография очень скупая. Про него говорили, что он является агентом Ми-6, про него говорили, что он является агентом госдепа и ЦРУ, про него говорили, что он китайский шпион, про него говорили, что он российский шпион. Про него что только не говорили - человек очень закрытый, очень влиятельный, давно находящийся на ведущих постах в стране и знающий то, как работают формальные и неформальные механизмы власти и прекрасно эти механизмы использующий в собственных интересах. Многие говорили, что при позднем Назарбаеве он был "серым кардиналом", который определял и кадровую политику, и основные внутриполитические и внешнеполитические решения, которые принимались на государственном уровне", - сказал Грозин."Про него говорили, что он не этнический казах, а уйгур. Про него вообще ходило очень много всевозможных слухов, которые сам он не опровергал, не подтверждал, поэтому вокруг него всегда клубилась атмосфера, порождающая многочисленные домыслы", - пояснил эксперт.Он предположил, что Масимов в последнее время "заигрался в "серого кардинала", но следствие покажет насколько обвинения оправданы".Повесят всю ответственность за госпереворот"Масимов всегда был человеком очень осторожным, хорошо выживающим в сложном мире постоянно борющейся внутри себя казахстанской элиты. Я не склонен думать, зная прежнюю манеру поведения Масимова в сложных ситуациях и если это была попытка мятежа, - что он действовал от себя. Я думаю, что он скорее всего участвовал в этом, а уж на каких ролях - первых или вторых, повторю, это покажет следствие", - считает эксперт."Могут быть и дальнейшие задержания, насколько все серьезно - покажут ближайшие часы. Но то, что первый президент, как сегодня сообщили, не покидал страну и находится в Нур-Султане и, как выяснилось, на связи с действующим президентом Токаевым, позволяет предположить, что Масимова могут сделать в конечном итоге ответственным за все. А соответствует это реальности или нет - это дело десятое", - заключил Грозин.Протесты в КазахстанеВ пятницу экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html

https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766935725.html

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в мире, казахстан, карим масимов, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев