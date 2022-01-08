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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/masimov-1766955192.html
Эксперт рассказал о подозреваемом в госизмене экс-главе КНБ Казахстана
Эксперт рассказал о подозреваемом в госизмене экс-главе КНБ Казахстана - РИА Новости, 08.01.2022
Эксперт рассказал о подозреваемом в госизмене экс-главе КНБ Казахстана
Задержанный по подозрению в госизмене бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов является влиятельным политиком в стране, о нем ходило... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T13:22
2022-01-08T13:22
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
карим масимов
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов является влиятельным политиком в стране, о нем ходило немало слухов, в том числе о причастности к разведкам иностранных государств; при этом не исключено, что Масимов не был организатором разгоревшегося в республике мятежа, хотя всю полноту ответственности могут возложить именно на него, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.В субботу стало известно, что Масимов был задержан по статье о госизмене и помещен в изолятор временного содержания. Согласно уголовному кодексу республики, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января освободил Масимова от должности главы КНБ, он занимал этот пост более пяти лет, возглавив комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента."Серый кардинал" за спиной НазарбаеваПо словам Грозина, причину упущения попытки мятежа в Казахстане нельзя объяснить исключительно непрофессионализмом спецслужб."Поэтому предъявление обвинения в госизмене, по крайней мере, смотрится логично. Теперь нужно дождаться каких-то подробностей. Но то, что все руководство комитета нацбезопасности сейчас уволено и, судя по всему, находятся под следствием, уже позволяет говорить о том, что имела место организованная попытка мятежа", - считает эксперт."Назначение Масимова на пост руководителя КНБ еще при первом президенте (Нурсултане Назарбаеве - ред.) многие в республике оценили как перемещение на должность, которая будет контролировать весь ход транзита высшей власти в республике, а также как должность, которая позволяет Масимову иметь гигантский объем компромата на всю казахстанскую элиту. Кроме того, он всегда был "за спиной" у первого президента. До начала транзита он по степени влияния был вторым человеком после президента в стране", - пояснил Грозин.По его словам, Масимов - успешный бизнесмен, у которого, по слухам, гигантская финансовая империя. "Он пришел на государственную службу в 2000-е годы, до этого был в бизнесе. Некоторое время был руководителем администрации первого президента. Злые языки говорили, что он был "кассиром" семьи (Назарбаева - ред), то есть человеком, который распоряжался деньгами родственников первого президента страны, во всяком случае, частью денег", - пояснил эксперт.Миллион слухов и минимум информации"Про него вообще ходило очень много разных слухов, легенд. А официальная биография очень скупая. Про него говорили, что он является агентом Ми-6, про него говорили, что он является агентом госдепа и ЦРУ, про него говорили, что он китайский шпион, про него говорили, что он российский шпион. Про него что только не говорили - человек очень закрытый, очень влиятельный, давно находящийся на ведущих постах в стране и знающий то, как работают формальные и неформальные механизмы власти и прекрасно эти механизмы использующий в собственных интересах. Многие говорили, что при позднем Назарбаеве он был "серым кардиналом", который определял и кадровую политику, и основные внутриполитические и внешнеполитические решения, которые принимались на государственном уровне", - сказал Грозин."Про него говорили, что он не этнический казах, а уйгур. Про него вообще ходило очень много всевозможных слухов, которые сам он не опровергал, не подтверждал, поэтому вокруг него всегда клубилась атмосфера, порождающая многочисленные домыслы", - пояснил эксперт.Он предположил, что Масимов в последнее время "заигрался в "серого кардинала", но следствие покажет насколько обвинения оправданы".Повесят всю ответственность за госпереворот"Масимов всегда был человеком очень осторожным, хорошо выживающим в сложном мире постоянно борющейся внутри себя казахстанской элиты. Я не склонен думать, зная прежнюю манеру поведения Масимова в сложных ситуациях и если это была попытка мятежа, - что он действовал от себя. Я думаю, что он скорее всего участвовал в этом, а уж на каких ролях - первых или вторых, повторю, это покажет следствие", - считает эксперт."Могут быть и дальнейшие задержания, насколько все серьезно - покажут ближайшие часы. Но то, что первый президент, как сегодня сообщили, не покидал страну и находится в Нур-Султане и, как выяснилось, на связи с действующим президентом Токаевым, позволяет предположить, что Масимова могут сделать в конечном итоге ответственным за все. А соответствует это реальности или нет - это дело десятое", - заключил Грозин.Протесты в КазахстанеВ пятницу экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html
https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html
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в мире, казахстан, карим масимов, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
13:22 08.01.2022
 
Эксперт рассказал о подозреваемом в госизмене экс-главе КНБ Казахстана

Эксперт Грозин назвал экс-главу КНБ Казахстана Масимова "серым кардиналом" Назарбаева

© REUTERS / Kenzaburo FukuharaБывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов
Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Kenzaburo Fukuhara
Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов является влиятельным политиком в стране, о нем ходило немало слухов, в том числе о причастности к разведкам иностранных государств; при этом не исключено, что Масимов не был организатором разгоревшегося в республике мятежа, хотя всю полноту ответственности могут возложить именно на него, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.
В субботу стало известно, что Масимов был задержан по статье о госизмене и помещен в изолятор временного содержания. Согласно уголовному кодексу республики, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января освободил Масимова от должности главы КНБ, он занимал этот пост более пяти лет, возглавив комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента.

"Серый кардинал" за спиной Назарбаева

По словам Грозина, причину упущения попытки мятежа в Казахстане нельзя объяснить исключительно непрофессионализмом спецслужб.
"Поэтому предъявление обвинения в госизмене, по крайней мере, смотрится логично. Теперь нужно дождаться каких-то подробностей. Но то, что все руководство комитета нацбезопасности сейчас уволено и, судя по всему, находятся под следствием, уже позволяет говорить о том, что имела место организованная попытка мятежа", - считает эксперт.
Бывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана
"Назначение Масимова на пост руководителя КНБ еще при первом президенте (Нурсултане Назарбаеве - ред.) многие в республике оценили как перемещение на должность, которая будет контролировать весь ход транзита высшей власти в республике, а также как должность, которая позволяет Масимову иметь гигантский объем компромата на всю казахстанскую элиту. Кроме того, он всегда был "за спиной" у первого президента. До начала транзита он по степени влияния был вторым человеком после президента в стране", - пояснил Грозин.
По его словам, Масимов - успешный бизнесмен, у которого, по слухам, гигантская финансовая империя. "Он пришел на государственную службу в 2000-е годы, до этого был в бизнесе. Некоторое время был руководителем администрации первого президента. Злые языки говорили, что он был "кассиром" семьи (Назарбаева - ред), то есть человеком, который распоряжался деньгами родственников первого президента страны, во всяком случае, частью денег", - пояснил эксперт.

Миллион слухов и минимум информации

"Про него вообще ходило очень много разных слухов, легенд. А официальная биография очень скупая. Про него говорили, что он является агентом Ми-6, про него говорили, что он является агентом госдепа и ЦРУ, про него говорили, что он китайский шпион, про него говорили, что он российский шпион. Про него что только не говорили - человек очень закрытый, очень влиятельный, давно находящийся на ведущих постах в стране и знающий то, как работают формальные и неформальные механизмы власти и прекрасно эти механизмы использующий в собственных интересах. Многие говорили, что при позднем Назарбаеве он был "серым кардиналом", который определял и кадровую политику, и основные внутриполитические и внешнеполитические решения, которые принимались на государственном уровне", - сказал Грозин.
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
08:00
Запад винит в казахстанском кризисе Россию
"Про него говорили, что он не этнический казах, а уйгур. Про него вообще ходило очень много всевозможных слухов, которые сам он не опровергал, не подтверждал, поэтому вокруг него всегда клубилась атмосфера, порождающая многочисленные домыслы", - пояснил эксперт.
Он предположил, что Масимов в последнее время "заигрался в "серого кардинала", но следствие покажет насколько обвинения оправданы".

Повесят всю ответственность за госпереворот

"Масимов всегда был человеком очень осторожным, хорошо выживающим в сложном мире постоянно борющейся внутри себя казахстанской элиты. Я не склонен думать, зная прежнюю манеру поведения Масимова в сложных ситуациях и если это была попытка мятежа, - что он действовал от себя. Я думаю, что он скорее всего участвовал в этом, а уж на каких ролях - первых или вторых, повторю, это покажет следствие", - считает эксперт.
"Могут быть и дальнейшие задержания, насколько все серьезно - покажут ближайшие часы. Но то, что первый президент, как сегодня сообщили, не покидал страну и находится в Нур-Султане и, как выяснилось, на связи с действующим президентом Токаевым, позволяет предположить, что Масимова могут сделать в конечном итоге ответственным за все. А соответствует это реальности или нет - это дело десятое", - заключил Грозин.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer

Протесты в Казахстане

В пятницу экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКарим МасимовНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
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Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом