https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766977101.html

Миллиардеры в Казахстане потеряли деньги из-за беспорядков

Миллиардеры в Казахстане потеряли деньги из-за беспорядков - РИА Новости, 08.01.2022

Миллиардеры в Казахстане потеряли деньги из-за беспорядков

Из-за беспорядков в стране казахстанские миллиардеры, в том числе члены семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, теряют миллиарды долларов на падении... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:15

2022-01-08T17:15

2022-01-08T21:13

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Из-за беспорядков в стране казахстанские миллиардеры, в том числе члены семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, теряют миллиарды долларов на падении акций, пишет Forbes.Крупнейший акционер и председатель совета директоров банка Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким с 4 января потерял 1,4 миллиарда долларов. Состояние председателя правления Михаила Ломтадзе уменьшилось на такую же сумму. По данным Forbes, дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев, потеряли около 200 миллионов долларов.Ранее сообщалось о падении бумаг Kaspi.kz и Halyk bank.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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