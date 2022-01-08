https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766961466.html

США боятся потери нефтегазовых активов Казахстана, заявил политолог

США боятся потери нефтегазовых активов Казахстана, заявил политолог - РИА Новости, 08.01.2022

США боятся потери нефтегазовых активов Казахстана, заявил политолог

Вашингтон опасается, что на фоне помощи со стороны ОДКБ Казахстану нефтегазовые активы страны постепенно перейдут под контроль России, считает политолог Андрей... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:33

2022-01-08T14:33

2022-01-08T14:33

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

актау

андрей суздальцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766943786_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_430dea7bb17b823e23798ad58127c418.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вашингтон опасается, что на фоне помощи со стороны ОДКБ Казахстану нефтегазовые активы страны постепенно перейдут под контроль России, считает политолог Андрей Суздальцев.Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ в ответ на слова Блинкена заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным"."На самом деле все немного глубже. Нужно понимать, что Казахстан и его экспортная экономика - а 90% казахстанского экспорта это энергоносители, нефть и газ - почти вся завязана и принадлежит западному капиталу, крупнейшим американским, европейским энергетическим компаниям. В данном случае, когда появились войска ОДКБ, Вашингтон боится, что эти огромные западные активы, которые частично кормили борющиеся за власть кланы, что все это будет понемногу переведено под контроль России. Вот в чем дело, это и есть главная причина сдержанного недовольства, который проявил Блинкен", - сказал Суздальцев РИА Новости.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/ekspaty-1766864663.html

https://ria.ru/20211109/partnerstvo-1758272392.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, андрей суздальцев, энтони блинкен, касым-жомарт токаев