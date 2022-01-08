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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220108/karabakh-1766982918.html
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе - РИА Новости, 08.01.2022
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе
Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T18:23
2022-01-08T18:23
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
минобороны азербайджана
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе.Ранее минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе."Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские боевые позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы на соответствует действительности. На данном участке границы азербайджанские подразделения произвели несколько беспорядочных выстрелов, на что армянская сторона не ответила", - говорится на сайте армянского военного ведомства.Отмечается, что на данный момент обстановка по всей протяженности армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:23 08.01.2022
 
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе в Карабахе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг участников митинга в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном возле Министерства обороны Армении в Ереване
Флаг участников митинга в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном возле Министерства обороны Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе.
Ранее минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе.
"Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские боевые позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы на соответствует действительности. На данном участке границы азербайджанские подразделения произвели несколько беспорядочных выстрелов, на что армянская сторона не ответила", - говорится на сайте армянского военного ведомства.
Отмечается, что на данный момент обстановка по всей протяженности армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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