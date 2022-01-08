Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг участников митинга в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном возле Министерства обороны Армении в Ереване
ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе.
Ранее минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе.
"Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские боевые позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы на соответствует действительности. На данном участке границы азербайджанские подразделения произвели несколько беспорядочных выстрелов, на что армянская сторона не ответила", - говорится на сайте армянского военного ведомства.
Отмечается, что на данный момент обстановка по всей протяженности армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.