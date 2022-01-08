https://ria.ru/20220108/karabakh-1766982918.html

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе - РИА Новости, 08.01.2022

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе

Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T18:23

2022-01-08T18:23

2022-01-08T18:23

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

москва

нагорно-карабахская республика

минобороны азербайджана

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе.Ранее минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе."Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские боевые позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы на соответствует действительности. На данном участке границы азербайджанские подразделения произвели несколько беспорядочных выстрелов, на что армянская сторона не ответила", - говорится на сайте армянского военного ведомства.Отмечается, что на данный момент обстановка по всей протяженности армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220103/karabakh-1766461525.html

армения

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