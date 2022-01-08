https://ria.ru/20220108/kanikuly-1763676157.html

Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком

Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком - РИА Новости, 08.01.2022

Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком

Где-то в январе лежит снег и мороз заставляет укутаться потеплее, а где-то палит солнце, нагревая воду и песок и вынуждая сбросить все лишнее. Но повсюду царит... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:00

2022-01-08T08:00

2022-01-08T21:45

фото

ливан

сидней

анапа

барселона (город)

тель-авив

лондон

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Где-то в январе лежит снег и мороз заставляет укутаться потеплее, а где-то палит солнце, нагревая воду и песок и вынуждая сбросить все лишнее. Но повсюду царит безудержное веселье, потому что это время Рождества и Нового года, когда возможны любые чудеса. Самые задорные каникулы — в фотоленте Ria.ru.

ливан

сидней

анапа

барселона (город)

тель-авив

лондон

сеул

йоханнесбург

рио-де-жанейро (город)

куала-лумпур

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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