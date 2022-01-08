Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком
Девушки фотографируются у рождественской елки на пляже в Австралии.
Девушки фотографируются у рождественской елки на пляже в Австралии.
Альпинисты в костюмах Санта-Клаусов на горе Бакхан в Южной Корее.
Альпинисты в костюмах Санта-Клаусов на горе Бакхан в Южной Корее.
Девочка гуляет под рождественской елкой в Малайзии.
Девочка гуляет под рождественской елкой в Малайзии.
Модели в рождественских нарядах на рынке в Чили.
Мужчина в костюме Санты спускается по канатной дороге с горы Сахарная Голова в Бразилии.
Мужчина в костюме Санты спускается по канатной дороге с горы Сахарная Голова в Бразилии.
Семья фотографируется для рождественского портрета на пляже в Сиднее.
Семья фотографируется для рождественского портрета на пляже в Сиднее.
Девушка в колпаке Санты на пляже в Австралии.
Туристы в рождественских костюмах едут на верблюде по Иудейской пустыне недалеко от Иерихона.
Туристы в рождественских костюмах едут на верблюде по Иудейской пустыне недалеко от Иерихона.
Люди в костюмах Санта-Клауса играют в волейбол на пляже в Израиле.
Люди в костюмах Санта-Клауса играют в волейбол на пляже в Израиле.
Слоны и местные жители в рождественских костюмах в Таиланде.
Мужчина в костюме Санты катается на каноэ в Ливане.
Пингвины ищут подарочную рыбу под рождественской елкой в Лондонском зоопарке.
Пингвины ищут подарочную рыбу под рождественской елкой в Лондонском зоопарке.
Участники "Рождественского кубка" по плаванию в Испании прыгают в воду.
Продавец рождественских товаров в ЮАР.
Продавец рождественских товаров в ЮАР.
Девушки фотографируются с песочными снеговиками на праздновании 175-летия Анапы.
Девушки фотографируются с песочными снеговиками на праздновании 175-летия Анапы.
Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. Крампус — фигура в фольклоре Альпийского региона, "рождественский черт", спутник и одновременно антипод Николая Чудотворца, а также название обходного обряда в ночь с 5 на 6 декабря.
Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. Крампус — фигура в фольклоре Альпийского региона, "рождественский черт", спутник и одновременно антипод Николая Чудотворца, а также название обходного обряда в ночь с 5 на 6 декабря.