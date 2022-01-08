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Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком
Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком - РИА Новости, 08.01.2022
Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком
Где-то в январе лежит снег и мороз заставляет укутаться потеплее, а где-то палит солнце, нагревая воду и песок и вынуждая сбросить все лишнее. Но повсюду царит... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:00
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ливан
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Где-то в январе лежит снег и мороз заставляет укутаться потеплее, а где-то палит солнце, нагревая воду и песок и вынуждая сбросить все лишнее. Но повсюду царит безудержное веселье, потому что это время Рождества и Нового года, когда возможны любые чудеса. Самые задорные каникулы — в фотоленте Ria.ru.
ливан
сидней
анапа
барселона (город)
тель-авив
лондон
сеул
йоханнесбург
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фото, фото, ливан, сидней, анапа, барселона (город), тель-авив, лондон, сеул, йоханнесбург, рио-де-жанейро (город), куала-лумпур, дед мороз, новый год, снегурочка, фото - туризм, впечатления - туризм
08:00 08.01.2022 (обновлено: 21:45 08.01.2022)
 

Санта на слоне, елка у моря и снеговики из песка: каникулы с огоньком

Читать ria.ru в
Где-то в январе лежит снег и мороз заставляет укутаться потеплее, а где-то палит солнце, нагревая воду и песок и вынуждая сбросить все лишнее. Но повсюду царит безудержное веселье, потому что это время Рождества и Нового года, когда возможны любые чудеса. Самые задорные каникулы — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Mark Baker

Девушки фотографируются у рождественской елки на пляже в Австралии.

Девушки фотографируются у рождественской ели, установленной на пляже в Сиднее, Австралия
1 из 16

Девушки фотографируются у рождественской елки на пляже в Австралии.

© AP Photo / Mark Baker
© AP Photo / Ahn Young-joon

Альпинисты в костюмах Санта-Клаусов на горе Бакхан в Южной Корее.

Альпинисты в костюмах Санты на горе Бакхан в Сеуле, Южная Корея
2 из 16

Альпинисты в костюмах Санта-Клаусов на горе Бакхан в Южной Корее.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Joshua Paul

Девочка гуляет под рождественской елкой в Малайзии.

Девочка гуляет перед рождественской елкой в Куала-Лумпуре, Малайзия
3 из 16

Девочка гуляет под рождественской елкой в Малайзии.

© AP Photo / Joshua Paul
© AFP 2021 / Martin Bernetti

Модели в рождественских нарядах на рынке в Чили.

Модели в рождественских нарядах на центральном рынке Сантьяго
4 из 16

Модели в рождественских нарядах на рынке в Чили.

© AFP 2021 / Martin Bernetti
© AP Photo / Felipe Dana

Мужчина в костюме Санты спускается по канатной дороге с горы Сахарная Голова в Бразилии.

Мужчина в костюме Санты спускается с горы Sugar Loaf по канатной дороге в Рио-де-Жанейро, Бразилия
5 из 16

Мужчина в костюме Санты спускается по канатной дороге с горы Сахарная Голова в Бразилии.

© AP Photo / Felipe Dana
© AP Photo / Mark Baker

Семья фотографируется для рождественского портрета на пляже в Сиднее.

Семья фотографируется в рождественских колпаках на пляже в Сиднее, Австралия
6 из 16

Семья фотографируется для рождественского портрета на пляже в Сиднее.

© AP Photo / Mark Baker
© AFP 2021 / Peter Parks

Девушка в колпаке Санты на пляже в Австралии.

Девушка в колпаке Санты на пляже Бонди в Сиднее
7 из 16

Девушка в колпаке Санты на пляже в Австралии.

© AFP 2021 / Peter Parks
© AFP 2021 / Menahem Kahana

Туристы в рождественских костюмах едут на верблюде по Иудейской пустыне недалеко от Иерихона.

Туристы в рождественских костюмах, едут на верблюде во время посещения Иудейской пустыни недалеко от города Иерихон, в рамках тура по Святой Земле
8 из 16

Туристы в рождественских костюмах едут на верблюде по Иудейской пустыне недалеко от Иерихона.

© AFP 2021 / Menahem Kahana
© AP Photo / Sebastian Scheiner

Люди в костюмах Санта-Клауса играют в волейбол на пляже в Израиле.

Люди в костюмах Санта-Клауса играют в волейбол на пляже в Тель-Авиве, Израиль
9 из 16

Люди в костюмах Санта-Клауса играют в волейбол на пляже в Израиле.

© AP Photo / Sebastian Scheiner
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Слоны и местные жители в рождественских костюмах в Таиланде.

Слоны и местные жители в рождественских костюмах, Тайланд
10 из 16

Слоны и местные жители в рождественских костюмах в Таиланде.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2021 / Ibrahim Chalhoub

Мужчина в костюме Санты катается на каноэ в Ливане.

Мужчина в костюме Санты на каноэ, Ливан
11 из 16

Мужчина в костюме Санты катается на каноэ в Ливане.

© AFP 2021 / Ibrahim Chalhoub
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Пингвины ищут подарочную рыбу под рождественской елкой в Лондонском зоопарке.

Пингвины ищут подарочную рыбу под рождественской елкой, Лондон
12 из 16

Пингвины ищут подарочную рыбу под рождественской елкой в Лондонском зоопарке.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
© AFP 2021 / Josep Lago

Участники "Рождественского кубка" по плаванию в Испании прыгают в воду.

Участники в костюмах Санты прыгают в воду во время 111-го соревнования по плаванию Copa Nadal (Рождественский кубок) в Порт Велл в Барселоне
13 из 16

Участники "Рождественского кубка" по плаванию в Испании прыгают в воду.

© AFP 2021 / Josep Lago
© AP Photo / Denis Farrell

Продавец рождественских товаров в ЮАР.

Мужчина продает рождественские товары в пригороде Йоханнесбурга, ЮАР
14 из 16

Продавец рождественских товаров в ЮАР.

© AP Photo / Denis Farrell
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируются с песочными снеговиками на праздновании 175-летия Анапы.

Девушки фотографируются на праздновании 175-летия города Анапы с песочными снеговиками.
15 из 16

Девушки фотографируются с песочными снеговиками на праздновании 175-летия Анапы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. Крампус — фигура в фольклоре Альпийского региона, "рождественский черт", спутник и одновременно антипод Николая Чудотворца, а также название обходного обряда в ночь с 5 на 6 декабря.

Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии
16 из 16

Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. Крампус — фигура в фольклоре Альпийского региона, "рождественский черт", спутник и одновременно антипод Николая Чудотворца, а также название обходного обряда в ночь с 5 на 6 декабря.

© РИА Новости / Стрингер
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