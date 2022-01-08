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Когда мир столкнется с коронавирусом-супермутантом?
Ученые предупредили о появлении коронавируса-"супермутанта" - РИА Новости, 08.01.2022
Когда мир столкнется с коронавирусом-супермутантом?
Коронавирус SARS-CoV-2 может начать неконтролируемую мутацию в организме животных и вызвать новые вспышки заболевания, заявили в беседе с Ura.ru российские... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T17:01
2022-01-08T17:01
ботсвана
юар
российская академия наук
сергей токарев
ura.ru
коронавирус covid-19
виталий зверев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 может начать неконтролируемую мутацию в организме животных и вызвать новые вспышки заболевания, заявили в беседе с Ura.ru российские ученые.Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев уверены, что омикрон-штамм заслуживает пристального внимания."Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький "омикрон", что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен", — высказался Токарев.Зверев, в свою очередь, напомнил, что происхождение самого SARS-CoV-2 напрямую связано с зоонозной передачей, а значит, "обострение" его свойств может повториться."Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания", — отметил ученый. По его мнению, если к летучим мышам попадет "какой-нибудь коронавирус", то в теории патоген способен так сильно измениться, что станет опасным и для людей. В таком случае возможная новая вспышка.Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, изначально этот вариант развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html
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ботсвана, юар, российская академия наук, сергей токарев, ura.ru, коронавирус covid-19, виталий зверев
17:01 08.01.2022
 
Ученые предупредили о появлении коронавируса-"супермутанта"

Российские ученые предупредили о риске появления коронавируса-супермутанта из-за зооноза

© AP Photo / Silvia IzquierdoУченый берет мазок из ротовой полости летучей мыши
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 может начать неконтролируемую мутацию в организме животных и вызвать новые вспышки заболевания, заявили в беседе с Ura.ru российские ученые.
Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев уверены, что омикрон-штамм заслуживает пристального внимания.
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"Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький "омикрон", что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен", — высказался Токарев.
Зверев, в свою очередь, напомнил, что происхождение самого SARS-CoV-2 напрямую связано с зоонозной передачей, а значит, "обострение" его свойств может повториться.
"Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания", — отметил ученый. По его мнению, если к летучим мышам попадет "какой-нибудь коронавирус", то в теории патоген способен так сильно измениться, что станет опасным и для людей. В таком случае возможная новая вспышка.
Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, изначально этот вариант развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
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БотсванаЮАРРоссийская академия наукСергей ТокаревUra.ruКоронавирус COVID-19Виталий Зверев
 
 
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