https://ria.ru/20220108/covid-1766975736.html

Когда мир столкнется с коронавирусом-супермутантом?

Ученые предупредили о появлении коронавируса-"супермутанта" - РИА Новости, 08.01.2022

Когда мир столкнется с коронавирусом-супермутантом?

Коронавирус SARS-CoV-2 может начать неконтролируемую мутацию в организме животных и вызвать новые вспышки заболевания, заявили в беседе с Ura.ru российские... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:01

2022-01-08T17:01

2022-01-08T17:01

ботсвана

юар

российская академия наук

сергей токарев

ura.ru

коронавирус covid-19

виталий зверев

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 может начать неконтролируемую мутацию в организме животных и вызвать новые вспышки заболевания, заявили в беседе с Ura.ru российские ученые.Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев уверены, что омикрон-штамм заслуживает пристального внимания."Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький "омикрон", что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен", — высказался Токарев.Зверев, в свою очередь, напомнил, что происхождение самого SARS-CoV-2 напрямую связано с зоонозной передачей, а значит, "обострение" его свойств может повториться."Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания", — отметил ученый. По его мнению, если к летучим мышам попадет "какой-нибудь коронавирус", то в теории патоген способен так сильно измениться, что станет опасным и для людей. В таком случае возможная новая вспышка.Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, изначально этот вариант развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945132.html

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ботсвана, юар, российская академия наук, сергей токарев, ura.ru, коронавирус covid-19, виталий зверев