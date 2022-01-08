https://ria.ru/20220108/baykonur-1766995333.html
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов - РИА Новости, 08.01.2022
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов
Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T20:49
2022-01-08T20:49
2022-01-08T22:00
беспорядки в казахстане
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роскосмос
воронеж
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу сообщает пресс-служба госкорпорации. "Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - указано в сообщении.Как уточняют в пресс-службе, самолетом госкорпорации были доставлены курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба - Санкт-Петербург), Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж), а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва).Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Курсанты и студенты покидают Байконур
Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу сообщает пресс-служба госкорпорации. "Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - указано в сообщении.
2022-01-08T20:49
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казахстан, роскосмос, воронеж, краснодар, военно-медицинская академия имени кирова
20:49 08.01.2022 (обновлено: 22:00 08.01.2022)
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре 30 студентов и курсантов