https://ria.ru/20220108/baykonur-1766995333.html

"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов

"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов - РИА Новости, 08.01.2022

"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов

Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T20:49

2022-01-08T20:49

2022-01-08T22:00

беспорядки в казахстане

казахстан

роскосмос

воронеж

краснодар

военно-медицинская академия имени кирова

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу сообщает пресс-служба госкорпорации. "Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - указано в сообщении.Как уточняют в пресс-службе, самолетом госкорпорации были доставлены курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба - Санкт-Петербург), Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж), а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва).Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/baykonur-1766913596.html

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воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Курсанты и студенты покидают Байконур Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу сообщает пресс-служба госкорпорации. "Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - указано в сообщении. 2022-01-08T20:49 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, роскосмос, воронеж, краснодар, военно-медицинская академия имени кирова