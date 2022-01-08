Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/baykonur-1766995333.html
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов - РИА Новости, 08.01.2022
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов
Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T20:49
2022-01-08T22:00
беспорядки в казахстане
казахстан
роскосмос
воронеж
краснодар
военно-медицинская академия имени кирова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766999832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8400f2e4c249233e1b932f0f4ab62caf.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу сообщает пресс-служба госкорпорации. "Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - указано в сообщении.Как уточняют в пресс-службе, самолетом госкорпорации были доставлены курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба - Санкт-Петербург), Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж), а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва).Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220107/baykonur-1766913596.html
казахстан
воронеж
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Курсанты и студенты покидают Байконур
Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу сообщает пресс-служба госкорпорации. "Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - указано в сообщении.
2022-01-08T20:49
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766999832_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4090c832772eebb3428ca990144b7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, роскосмос, воронеж, краснодар, военно-медицинская академия имени кирова
20:49 08.01.2022 (обновлено: 22:00 08.01.2022)
 
"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов

"Роскосмос" вернул в Россию отдыхавших на Байконуре 30 студентов и курсантов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тридцать студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, были доставлены в Москву авиаотрядом Роскосмоса, об этом в субботу сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - указано в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе, самолетом госкорпорации были доставлены курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба - Санкт-Петербург), Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж), а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва).
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 23:35Беспорядки в Казахстане
Источник рассказал о ситуации в Байконуре
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанРоскосмосВоронежКраснодарВоенно-медицинская академия имени Кирова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
22:19Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол
22:17Врач назвала способ снизить риск рака на 19%
Лента новостейМолния
"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетомВсе иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посолВрач назвала способ снизить риск рака на 19%