https://ria.ru/20220108/azerbaydzhan-1766973172.html

В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных

В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных - РИА Новости, 08.01.2022

В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:31

2022-01-08T16:31

2022-01-08T16:31

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

москва

нагорно-карабахская республика

минобороны азербайджана

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе."Восьмого января примерно в 13:50 (12:50 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана также сообщает, что в результате принятых ответных мер противник был подавлен."Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет. На данный момент обстановка в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220102/voennyy-1766447500.html

https://ria.ru/20211228/karabakh-1765809695.html

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