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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220108/azerbaydzhan-1766973172.html
В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных
В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных - РИА Новости, 08.01.2022
В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T16:31
2022-01-08T16:31
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
минобороны азербайджана
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе."Восьмого января примерно в 13:50 (12:50 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана также сообщает, что в результате принятых ответных мер противник был подавлен."Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет. На данный момент обстановка в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220102/voennyy-1766447500.html
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:31 08.01.2022
 
В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе.
"Восьмого января примерно в 13:50 (12:50 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.
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Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
Минобороны Азербайджана также сообщает, что в результате принятых ответных мер противник был подавлен.
"Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет. На данный момент обстановка в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаМинобороны АзербайджанаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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