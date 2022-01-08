В Баку заявили об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле в Карабахе со стороны армянских военных
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении в Карабахе.
"Восьмого января примерно в 13:50 (12:50 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.
2 января, 22:43Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
Минобороны Азербайджана также сообщает, что в результате принятых ответных мер противник был подавлен.
"Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет. На данный момент обстановка в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
28 декабря 2021, 12:50Шойгу отметил роль российских миротворцев в урегулировании в Карабахе