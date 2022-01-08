https://ria.ru/20220108/aerodrom-1767001262.html

Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ

Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ - РИА Новости, 08.01.2022

Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ

Военные Белоруссии в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ охраняют военный аэродром в Казахстане, заявил заместитель командующего Силами специальных... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:23

2022-01-08T22:23

2022-01-08T23:14

беспорядки в казахстане

в мире

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министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 8 янв — РИА Новости. Военные Белоруссии в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ охраняют военный аэродром в Казахстане, заявил заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил республики Сергей Андреев.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что военные приступили к охране важных объектов казахстанской военной инфраструктуры.Как отметил Андреев, передислокация прошла в штатном режиме: белорусские военные прибыли "своевременно, без нарушений, без задержек"."В составе миротворческого контингента миротворческая рота 103-й воздушно-десантной бригады. На сегодняшний момент миротворческий контингент Республики Беларусь выполняет задачу по охране и обороне военного аэродрома", — говорится в комментарии Андреева в Telegram-канале белорусского Минобороны.О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Их задачи — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

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