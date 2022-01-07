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В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела Казахстана

В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела Казахстана - РИА Новости, 07.01.2022

В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела Казахстана

Если США позволят себе бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Казахстане, это не будет содействовать рабочей атмосфере на переговорах Москвы и Вашингтона в январе, РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T20:28

2022-01-07T20:28

2022-01-07T20:28

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

вена

константин косачев

одкб

совет федерации рф

совет россия-нато

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Если США позволят себе бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Казахстане, это не будет содействовать рабочей атмосфере на переговорах Москвы и Вашингтона в январе, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Если США позволят себе бесцеремонно в эту ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах", - сказал он в опубликованном на сайте "Ведомостей" интервью.По мнению сенатора, это было бы ошибкой со стороны американцев, поскольку на этих переговорах будут обсуждаться "слишком серьезные вопросы".На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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