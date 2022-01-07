В Совфеде предостерегли США от вмешательства в дела Казахстана
Сенатор Косачев: вмешательство США в дела Казахстана отразится на переговорах с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Если США позволят себе бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Казахстане, это не будет содействовать рабочей атмосфере на переговорах Москвы и Вашингтона в январе, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Если США позволят себе бесцеремонно в эту ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах", - сказал он в опубликованном на сайте "Ведомостей" интервью.
По мнению сенатора, это было бы ошибкой со стороны американцев, поскольку на этих переговорах будут обсуждаться "слишком серьезные вопросы".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.