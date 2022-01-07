https://ria.ru/20220107/tokaev-1766844615.html
Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения - РИА Новости, 07.01.2022
Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T11:35
2022-01-07T11:35
2022-01-07T14:36
беспорядки в казахстане
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения."От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", — сказал политик.По его словам, в столкновениях пострадали сотни человек.Токаев подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, выражавшиеся в мирных формах. При этом с террористами правительство переговоры вести не намерено.По мере стабилизации обстановки руководство страны будет поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу интернета.Президент посетовал, что в Казахстане не хватает своих бойцов спецназа и техники. При этом силовики республики доведут операцию "до конца": по словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" — власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих ячеек боевиков. По оценкам руководства страны, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "забугорные деятели". Отдельно Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина, который "очень оперативно, а главное, по-товарищески тепло отреагировал" на его обращение о военной помощи.Массовые беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.
https://ria.ru/20220107/boeviki-1766847427.html
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
2022-01-07T11:35
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РИА Новости
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касым-жомарт токаев
11:35 07.01.2022 (обновлено: 14:36 07.01.2022)
Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
Президент Казахстана Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение
НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
"От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", — сказал политик.
По его словам, в столкновениях пострадали сотни человек.
Токаев подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, выражавшиеся в мирных формах. При этом с террористами правительство переговоры вести не намерено.
"За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", — добавил Токаев, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".
По мере стабилизации обстановки руководство страны будет поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу интернета.
Президент посетовал, что в Казахстане
не хватает своих бойцов спецназа и техники. При этом силовики республики доведут операцию "до конца": по словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" — власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих ячеек боевиков. По оценкам руководства страны, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.
Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "забугорные деятели".
Отдельно Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина, который "очень оперативно, а главное, по-товарищески тепло отреагировал" на его обращение о военной помощи.
Массовые беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен
и Актау
на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.