https://ria.ru/20220107/tokaev-1766844615.html

Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения - РИА Новости, 07.01.2022

Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:35

2022-01-07T11:35

2022-01-07T14:36

беспорядки в казахстане

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_c7cf1d1549013c432905489c7c838078.jpg

НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения."От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", — сказал политик.По его словам, в столкновениях пострадали сотни человек.Токаев подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, выражавшиеся в мирных формах. При этом с террористами правительство переговоры вести не намерено.По мере стабилизации обстановки руководство страны будет поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу интернета.Президент посетовал, что в Казахстане не хватает своих бойцов спецназа и техники. При этом силовики республики доведут операцию "до конца": по словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" — власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих ячеек боевиков. По оценкам руководства страны, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "забугорные деятели". Отдельно Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина, который "очень оперативно, а главное, по-товарищески тепло отреагировал" на его обращение о военной помощи.Массовые беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.

https://ria.ru/20220107/boeviki-1766847427.html

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766776366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-07T11:35 true PT2M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

касым-жомарт токаев