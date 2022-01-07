https://ria.ru/20220107/probuzhdenie-1766813313.html

Как правильно вставать по утрам

Врач рассказал, как правильно вставать по утрам - РИА Новости, 07.01.2022

Как правильно вставать по утрам

Резкий подъем сразу после сигнала будильника дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения. Как сделать момент пробуждения более комфортным, объяснил в... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T02:08

2022-01-07T02:08

2022-01-07T02:08

общество

сон

игорь орлов

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ed511b57d60009704d54c6f10bc2f09c.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Резкий подъем сразу после сигнала будильника дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения. Как сделать момент пробуждения более комфортным, объяснил в интервью радио Sputnik врач-невролог Игорь Орлов.Полежать в постели некоторое время, как следует потянуться, встать без спешки – это не только приятный, но и полезный для здоровья способ начинать новый день, рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории, мануальный терапевт, руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов.Потягивание должно быть неторопливым, без особых физических усилий, без болевых ощущений, тогда оно поможет плавно активизировать кровообращение и перейти от сна к бодрствованию. Врач уточнил, какие именно действия приводят к нужному эффекту."Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно, без резких движений вставать", – сказал Орлов.Если не следовать этому правилу, то каждое утро вы будете испытывать резкий отток крови от мозга при переходе из горизонтального в вертикальное положение, продолжил он."Прежде всего, это так называемый ортостатический коллапс, то есть резкая потеря давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное. Идет отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму. В крайнем случае человек может потерять сознание", – предостерег Орлов.Потягивание в кровати нельзя рассматривать как замену утренней зарядке. Только люди с серьезными заболеваниями, соблюдающие постельный режим и не имеющие возможности полноценно двигаться, могут ограничиваться подобными упражнениями после пробуждения, добавил врач."Потягивающие движения в постели никакую зарядку заменить не могут, они служат лишь для того, чтобы подготовить тело к переходу из горизонтального положения в вертикальное. Это подготовка к зарядке, а не ее замена – для всех людей, за исключением тех, которые вынуждены соблюдать постельный режим и не могут полноценно двигаться. Для здоровых людей – нет", – заключил Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210412/zavtrak-1727819969.html

https://ria.ru/20210123/noch-1594316553.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сон, игорь орлов, здоровье - общество