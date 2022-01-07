https://ria.ru/20220107/perestrelka-1766824528.html
В центре Алма-Аты началась перестрелка
В центре Алма-Аты началась перестрелка - РИА Новости, 07.01.2022
В центре Алма-Аты началась перестрелка
На центральной площади Алма-Аты после относительно продолжительного периода тишины слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T08:17
2022-01-07T08:17
2022-01-07T09:28
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости. На центральной площади Алма-Аты после относительно продолжительного периода тишины слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости.При этом самих участников беспорядков не наблюдается: возможно, перестрелка идет с преступниками, забаррикадировавшимися в расположенном рядом офисе одного из телеканалов.К припаркованным у площади Республики машинам подъехал бронеавтомобиль с военными, которые потребовали собравшихся срочно покинуть район, так как скоро начнется зачистка. Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане проходят с первых дней нового года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Власти позже сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. В среду утром президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения. Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек. Президент предупредил, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей. Если сначала акции носили мирный характер, то затем толпу возглавили бандиты и террористы с оружием.По просьбе Токаева в республику вошел коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ: они будут охранять правительственные и административные здания. Также помощи ожидают от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры беспорядков и их последствия в Актобе, Костанае и Кызылорде
Кадры беспорядков и их последствия в Актобе, Костанае и Кызылорде
2022-01-07T08:17
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РИА Новости
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в мире, казахстан
08:17 07.01.2022 (обновлено: 09:28 07.01.2022)
В центре Алма-Аты началась перестрелка
На центральной площади Алма-Аты в Казахстане началась интенсивная перестрелка
НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости. На центральной площади Алма-Аты после относительно продолжительного периода тишины слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости.
При этом самих участников беспорядков не наблюдается: возможно, перестрелка идет с преступниками, забаррикадировавшимися в расположенном рядом офисе одного из телеканалов.
К припаркованным у площади Республики машинам подъехал бронеавтомобиль с военными, которые потребовали собравшихся срочно покинуть район, так как скоро начнется зачистка.
Массовые беспорядки в Казахстане
Акции протеста в Казахстане проходят с первых дней нового года. Изначально жители городов Жанаозен
и Актау
, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области
, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго
объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Власти позже сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. В среду утром президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев
. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения. Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
Президент предупредил, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей. Если сначала акции носили мирный характер, то затем толпу возглавили бандиты и террористы с оружием.
По просьбе Токаева в республику вошел коллективный контингент ОДКБ
. Россия направила бортами ВКС
бойцов ВДВ
: они будут охранять правительственные и административные здания. Также помощи ожидают от других стран — участниц организации: Белоруссии
, Армении
, Киргизии
и Таджикистана
.
МИД России
рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.