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Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ

Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ - РИА Новости, 07.01.2022

Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ

Владимир Путин вчера и сегодня провел телефонные разговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:48

2022-01-07T15:48

2022-01-07T21:10

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин вчера и сегодня провел телефонные разговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", — сказал представитель Кремля.Кроме того, Путин неоднократно беседовал с Токаевым.По его словам, с начала операции коллективных миротворческих сил министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает Путину о ходе переброски контингента в Казахстан и выполнении поставленных задач.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766697064.html

https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766844954.html

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