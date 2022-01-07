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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/peregovory-1766875290.html
Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ
Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ - РИА Новости, 07.01.2022
Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ
Владимир Путин вчера и сегодня провел телефонные разговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:48
2022-01-07T21:10
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
москва
владимир путин
дмитрий песков
одкб
россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин вчера и сегодня провел телефонные разговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", — сказал представитель Кремля.Кроме того, Путин неоднократно беседовал с Токаевым.По его словам, с начала операции коллективных миротворческих сил министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает Путину о ходе переброски контингента в Казахстан и выполнении поставленных задач.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766697064.html
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в мире, казахстан, москва, владимир путин, дмитрий песков, одкб, россия
15:48 07.01.2022 (обновлено: 21:10 07.01.2022)
 
Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ

Президент Путин поговорил по телефону с коллегами по ОДКБ из-за ситуации в Казахстане

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин вчера и сегодня провел телефонные разговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", — сказал представитель Кремля.
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Президент Киргизии обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане
Кроме того, Путин неоднократно беседовал с Токаевым.

"Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", — заявил Песков.

По его словам, с начала операции коллективных миротворческих сил министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает Путину о ходе переброски контингента в Казахстан и выполнении поставленных задач.
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Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковОДКБРоссия
 
 
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