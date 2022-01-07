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Около 70 процентов случаев коронавируса в Колумбии относятся к "омикрону"
Около 70 процентов случаев коронавируса в Колумбии относятся к "омикрону" - РИА Новости, 07.01.2022
Около 70 процентов случаев коронавируса в Колумбии относятся к "омикрону"
Около 70% случаев коронавируса в Колумбии, которые были выявлены в последнее время, относятся к штамму "омикрон", сообщил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T17:18
2022-01-07T17:18
2022-01-07T17:18
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Около 70% случаев коронавируса в Колумбии, которые были выявлены в последнее время, относятся к штамму "омикрон", сообщил министр здравоохранения страны Фернандо Руис Гомес."На сегодняшний день циркуляция варианта "омикрон" (в стране) очень высокая. Исследования показывают, что около 70% случаев, которые у нас были в последние дни, связаны с этим вариантом", - сказал он.Вместе с тем министр отметил, что страна сильно продвинулась в рамках кампании по вакцинации и теперь население имеет совершенно другую защиту - свыше 77% населения имеют хотя бы одну дозу вакцины.Заявление министра транслировалось в Twitter минздрава.
https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html
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в мире, колумбия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Около 70 процентов случаев коронавируса в Колумбии относятся к "омикрону"
Около 70 процентов случаев коронавируса в Колумбии относятся к штамму "омикрон"