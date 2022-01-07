https://ria.ru/20220107/odkb-1766872531.html

В Минобороны рассказали о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане

В Минобороны рассказали о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

В Минобороны рассказали о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане

По договоренности с казахстанской стороной миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в Казахстане, сообщила... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:26

2022-01-07T15:26

2022-01-07T15:38

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в Казахстане, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие в Казахстан миротворцы ОДКБ выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры."Прибывшие в Республику Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач. Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры", - добавляется в сообщении МО РФ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766776366.html

https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766836889.html

https://ria.ru/20220106/odkb-1766805461.html

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казахстан, одкб, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)