15:26 07.01.2022 (обновлено: 15:38 07.01.2022)
В Минобороны рассказали о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане
Минобороны: миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют жизненно важные и ключевые объекты
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВыгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в Казахстане, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие в Казахстан миротворцы ОДКБ выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры.
"Прибывшие в Республику Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач. Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры", - добавляется в сообщении МО РФ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.