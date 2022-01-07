https://ria.ru/20220107/mongoliya-1766829601.html

В Монголии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Монголии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 07.01.2022

В Монголии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые 12 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Монголии, сообщил генеральный директор Национального центра инфекционных заболеваний... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:38

2022-01-07T09:38

2022-01-07T09:38

распространение коронавируса

в мире

монголия

стамбул

бангкок

улан-батор

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первые 12 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Монголии, сообщил генеральный директор Национального центра инфекционных заболеваний Монголии Цолмон Билэгтсайхан."У десяти миротворцев и двух граждан Монголии, которые прибыли рейсами Стамбул - Улан-Батор и Бангкок - Улан-Батор, было подтверждено инфицирование штаммом "омикрон", - цитирует слова Билэгтсайхана агентство МОНЦАМЭ.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.

монголия

стамбул

бангкок

улан-батор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монголия, стамбул, бангкок, улан-батор, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса