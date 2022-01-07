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В Монголии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Монголии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 07.01.2022
В Монголии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые 12 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Монголии, сообщил генеральный директор Национального центра инфекционных заболеваний... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:38
2022-01-07T09:38
2022-01-07T09:38
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первые 12 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Монголии, сообщил генеральный директор Национального центра инфекционных заболеваний Монголии Цолмон Билэгтсайхан."У десяти миротворцев и двух граждан Монголии, которые прибыли рейсами Стамбул - Улан-Батор и Бангкок - Улан-Батор, было подтверждено инфицирование штаммом "омикрон", - цитирует слова Билэгтсайхана агентство МОНЦАМЭ.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
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в мире, монголия, стамбул, бангкок, улан-батор, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Монголии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Монголии впервые выявили 12 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса