https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766869623.html

Таджикские миротворцы вылетели в Казахстан на российских Ил-76

Таджикские миротворцы вылетели в Казахстан на российских Ил-76 - РИА Новости, 07.01.2022

Таджикские миротворцы вылетели в Казахстан на российских Ил-76

Военных Таджикистана из сил ОДКБ доставляют в Казахстан военные самолеты РФ, Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:06

2022-01-07T15:06

2022-01-07T22:12

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Военных Таджикистана из сил ОДКБ доставляют в Казахстан военные самолеты РФ, Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что Таджикистан отправляет в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ около 200 военнослужащих."Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ вылетел из аэропорта Гиссар Республики Таджикистан в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Военные Таджикистана из состава миротворцев ОДКБ выдвинулись в Казахстан Военные Таджикистана из состава миротворцев ОДКБ выдвинулись в Казахстан 2022-01-07T15:06 true PT0M39S

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