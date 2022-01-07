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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766857396.html
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами - РИА Новости, 07.01.2022
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами
Девять Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились на аэродроме Алма-Аты в Казахстане, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:10
2022-01-07T22:15
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
ил-76
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Девять Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились на аэродроме Алма-Аты в Казахстане, сообщило Минобороны.Российской контингент входит в состав коллективных миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее об отправке ста военнослужащих заявило армянское военное ведомство. О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Кроме России и Армении, поддержку окажут и другие члены ОДКБ — Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Как отмечалось ранее, они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html
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Прибытие российских миротворцев в Алма-Ату
Девять российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алматы Республики Казахстан. Подразделения из состава российского миротворческого контингента после уяснения обстановки приступили к выполнению поставленных задач. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
2022-01-07T13:10
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PT1M23S
Подразделения ВДВ России вылетели из Ульяновска в Казахстан
Из Ульяновска в Казахстан вылетели подразделения ВДВ России, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ. Переброска сил также продолжается с аэродромов в Московской и Ивановской областях, сообщили в Минобороны. Руководить действиями миротворцев будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
2022-01-07T13:10
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
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в мире, казахстан, одкб, ил-76, воздушно-десантные войска россии, россия
13:10 07.01.2022 (обновлено: 22:15 07.01.2022)
 
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами

В Алма-Ате приземлились девять российских Ил-76 с миротворцами и техникой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Девять Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились на аэродроме Алма-Аты в Казахстане, сообщило Минобороны.
Российской контингент входит в состав коллективных миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее об отправке ста военнослужащих заявило армянское военное ведомство.
О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Кроме России и Армении, поддержку окажут и другие члены ОДКБКиргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.
Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
6 января, 13:53Беспорядки в Казахстане
ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане
Как отмечалось ранее, они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 22:25Беспорядки в Казахстане
Станислав Зась: разговоры о том, что ОДКБ оккупирует Казахстан, — глупость
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБИл-76Воздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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