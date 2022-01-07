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В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами

В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами - РИА Новости, 07.01.2022

В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами

Девять Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились на аэродроме Алма-Аты в Казахстане, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T13:10

2022-01-07T13:10

2022-01-07T22:15

беспорядки в казахстане

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воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Девять Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились на аэродроме Алма-Аты в Казахстане, сообщило Минобороны.Российской контингент входит в состав коллективных миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее об отправке ста военнослужащих заявило армянское военное ведомство. О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Кроме России и Армении, поддержку окажут и другие члены ОДКБ — Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Как отмечалось ранее, они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Прибытие российских миротворцев в Алма-Ату Девять российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алматы Республики Казахстан. Подразделения из состава российского миротворческого контингента после уяснения обстановки приступили к выполнению поставленных задач. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. 2022-01-07T13:10 true PT1M23S

Подразделения ВДВ России вылетели из Ульяновска в Казахстан Из Ульяновска в Казахстан вылетели подразделения ВДВ России, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ. Переброска сил также продолжается с аэродромов в Московской и Ивановской областях, сообщили в Минобороны. Руководить действиями миротворцев будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. 2022-01-07T13:10 true PT0M53S

Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-07T13:10 true PT2M59S

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в мире, казахстан, одкб, ил-76, воздушно-десантные войска россии, россия