https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766857396.html
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами - РИА Новости, 07.01.2022
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами
Девять Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились на аэродроме Алма-Аты в Казахстане, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:10
2022-01-07T13:10
2022-01-07T22:15
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
ил-76
воздушно-десантные войска россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13d8268b585b1b6be661865b15db86a5.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Девять Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились на аэродроме Алма-Аты в Казахстане, сообщило Минобороны.Российской контингент входит в состав коллективных миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее об отправке ста военнослужащих заявило армянское военное ведомство. О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Кроме России и Армении, поддержку окажут и другие члены ОДКБ — Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Как отмечалось ранее, они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html
https://ria.ru/20220106/zas-1766801419.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прибытие российских миротворцев в Алма-Ату
Девять российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алматы Республики Казахстан.
Подразделения из состава российского миротворческого контингента после уяснения обстановки приступили к выполнению поставленных задач.
Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
2022-01-07T13:10
true
PT1M23S
Подразделения ВДВ России вылетели из Ульяновска в Казахстан
Из Ульяновска в Казахстан вылетели подразделения ВДВ России, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ. Переброска сил также продолжается с аэродромов в Московской и Ивановской областях, сообщили в Минобороны. Руководить действиями миротворцев будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
2022-01-07T13:10
true
PT0M53S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861610_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d9fd8cc44e4e339f563caa890a00300c.jpg
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
2022-01-07T13:10
true
PT2M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, одкб, ил-76, воздушно-десантные войска россии, россия
13:10 07.01.2022 (обновлено: 22:15 07.01.2022)
В Алма-Ату прибыли девять Ил-76 с российскими миротворцами
В Алма-Ате приземлились девять российских Ил-76 с миротворцами и техникой