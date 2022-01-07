11:37 07.01.2022 (обновлено: 13:26 07.01.2022)
Токаев поблагодарил Путина за быстрый отклик на просьбу ввести миротворцев
Президент Казахстана Токаев поблагодарил Путина за отклик на обращение по миротворцам
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Скриншот видео
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Скриншот видео
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по поводу миротворцев.
"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно, а главное по товарищески тепло отреагировал на мое обращение", - заявил Токаев в своем послании к народу.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.