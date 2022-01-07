Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/kitay-1766866366.html
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву - РИА Новости, 07.01.2022
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву
Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:33
2022-01-07T16:00
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
китай
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_7b63f4b9db2ca452f73f6e20d4651ecd.jpg
ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву."Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к "цветной революции" в Казахстане", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."В последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые привели к значительным людским потерям и материальному ущербу… В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом", – заявил китайский лидер в послании Токаеву.Си Цзиньпин также выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству Китая и Казахстана."Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями", - указал он. Си Цзиньпин подчеркнул, что несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай является надежным другом и верным партнером Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/kitay-1766709070.html
https://ria.ru/20220105/zapad-1766592148.html
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766838303.html
казахстан
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_d5334c234d9329a57e700ef346bf52ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, китай, си цзиньпин, касым-жомарт токаев
14:33 07.01.2022 (обновлено: 16:00 07.01.2022)
 
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву

Глава КНР Си Цзиньпин: мы против внешних сил, умышленно создающих беспорядки в Казахстане

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
"Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к "цветной революции" в Казахстане", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 10:21Беспорядки в Казахстане
В Пекине прокомментировали беспорядки в Казахстане
"В последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые привели к значительным людским потерям и материальному ущербу… В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом", – заявил китайский лидер в послании Токаеву.
Си Цзиньпин также выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству Китая и Казахстана.
"Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями", - указал он. Си Цзиньпин подчеркнул, что несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай является надежным другом и верным партнером Казахстана.
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 00:12Беспорядки в Казахстане
В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
10:51Беспорядки в Казахстане
В МИД Китая выразили готовность помочь Казахстану
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКитайСи ЦзиньпинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ожидают "ложных комментариев" России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ожидают "ложных комментариев" России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме