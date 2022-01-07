https://ria.ru/20220107/kitay-1766866366.html
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву - РИА Новости, 07.01.2022
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву
Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:33
2022-01-07T14:33
2022-01-07T16:00
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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си цзиньпин
касым-жомарт токаев
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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву."Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к "цветной революции" в Казахстане", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."В последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые привели к значительным людским потерям и материальному ущербу… В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом", – заявил китайский лидер в послании Токаеву.Си Цзиньпин также выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству Китая и Казахстана."Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями", - указал он. Си Цзиньпин подчеркнул, что несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай является надежным другом и верным партнером Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, китай, си цзиньпин, касым-жомарт токаев
14:33 07.01.2022 (обновлено: 16:00 07.01.2022)
Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву
Глава КНР Си Цзиньпин: мы против внешних сил, умышленно создающих беспорядки в Казахстане
ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай
решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане
, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин
в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
"Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к "цветной революции" в Казахстане", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
"В последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые привели к значительным людским потерям и материальному ущербу… В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом", – заявил китайский лидер в послании Токаеву.
Си Цзиньпин также выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству Китая и Казахстана.
"Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями", - указал он. Си Цзиньпин подчеркнул, что несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай является надежным другом и верным партнером Казахстана.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате
4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.