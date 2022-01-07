https://ria.ru/20220107/kitay-1766866366.html

Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву

Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву - РИА Новости, 07.01.2022

Си Цзиньпин выразил поддержку Токаеву

Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:33

2022-01-07T14:33

2022-01-07T16:00

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

китай

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки и "цветную революцию" в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву."Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к "цветной революции" в Казахстане", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."В последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые привели к значительным людским потерям и материальному ущербу… В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом", – заявил китайский лидер в послании Токаеву.Си Цзиньпин также выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству Китая и Казахстана."Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями", - указал он. Си Цзиньпин подчеркнул, что несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай является надежным другом и верным партнером Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kitay-1766709070.html

https://ria.ru/20220105/zapad-1766592148.html

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китай

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в мире, казахстан, китай, си цзиньпин, касым-жомарт токаев