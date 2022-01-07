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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766898113.html
НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, заявил генсек
НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, заявил генсек - РИА Новости, 07.01.2022
НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, заявил генсек
НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, призывает стороны к сдержанности и соблюдению прав человека, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T19:58
2022-01-07T19:58
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
йенс столтенберг
одкб
нато
жанаозен
актау
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, призывает стороны к сдержанности и соблюдению прав человека, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока."Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане и обеспокоены происходящим. Необходимы сдержанность, прекращение насилия, соблюдение права человека", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, йенс столтенберг, одкб, нато, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
19:58 07.01.2022
 
НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, заявил генсек

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен событиями в Казахстане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, призывает стороны к сдержанности и соблюдению прав человека, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане и обеспокоены происходящим. Необходимы сдержанность, прекращение насилия, соблюдение права человека", - сказал он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанЙенс СтолтенбергОДКБНАТОЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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